Ostia, pagati 5 euro l'ora: i bagnini si costituiscono in sindacato

In molti casi vengono pagati 5 euro l'ora, il tutto per una giornata di lavoro anche da 10 ore complessive. Ben al di sotto di quanto stabilito per contratto. E' questo uno dei motivi che ha spinto gli addetti al salvataggio di Ostia a riunirsi in sindacato per chiedere tutele, rispetto delle regole e applicazione contratto di categoria.

"Il gruppo rappresenterà sia i marinai che hanno svolto servizio sulle spiagge libere di Roma Capitale che quelli impiegati presso gli stabilimenti balneari con assunzioni dirette o tramite cooperative", si legge in una nota in una nota.

"L'esigenza di aderire all'Organizzazione Sindacale Ugl Terziario è nata dall'esperienza degli anni passati. In più occasioni infatti sono emerse anomalie in relazione al mancato rispetto del CCNL di riferimento. Tra i principali obiettivi la categoria si è prefissata quello di avviare una serie di consultazioni con le istituzioni per l'applicazione del contratto nazionale e quindi per il rispetto delle mansioni, delle ore e delle pause", continuano.

I bagnini del litorale romano chiedono "il rispetto del contratto nazionale, e per questo abbiamo chiesto un incontro con la Commissione Trasparenza e Garanzia del X municipio" ecco perché "verrà redatto a breve un documento che possa dare tutele certe ai marinai di salvataggio nel pieno rispetto delle regole (anche quelle sui protocolli Covid) che verrà sottoposto agli organi competenti come Roma Capitale, le associazioni dei balneari e la Capitaneria di Porto".

Al primo incontro aveva preso parte anche la consigliera del X Municipio, Monica Picca. Del tema se ne discuterà la Commissione municipale Trasparenza e Garanzia richiesta dalla consigliera Mariacristina Masi e convocata per venerdì 20 novembre alle ore 9,00.