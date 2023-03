Un milione di euro per monitorare i ponti del X municipio: “Così evitiamo interventi d’emergenza”

Migliorare la sicurezza stradale, andando a prevenire fattori di rischio statico, sismico ed idrogeologico. Il municipio X è il primo, nella capitale, a finanziare il censimento ed il monitoraggio di ponti e sottopassi.

L'investimento del municipio X

La direzione tecnica dell’ente presieduto dal minisindaco Mario Falconi, ha provveduto all'affidamento, a seguito di gara d'appalto, dei "Lavori di manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento delle strade di competenza del municipio Roma X-Annualità 2022". Un investimento dal valore di quasi un milione di euro, aggiudicata lo scorso novembre con un ribasso d’asta a circa 600mile euro. Consentirà al municipio di avere un database aggiornato su ponti e sottopassi in carico all’ente di prossimità.

Prevenire per evitare gestioni emergenziale

“Finalmente – ha commentato il presidente del municipio X Mario Falconi - passiamo dalla gestione dell'emergenza alla programmazione degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione di eventuali criticità”. I primi lavori sono già in corso sul territorio che, lo scorso anno, ha dovuto fronteggiare la chiusura del cavalcavia ferroviario di via dei Pescatori. Un'amministrazione competente si vede nella capacità di programmare con anticipo gli interventi e prevenire le possibili criticità. Esprimo, quindi, piena soddisfazione per questa importante iniziativa che ci permetterà di restituire un territorio più sicuro ai nostri cittadini”.

Le schede tecniche per monitorare staticità

“Per ogni viadotto e sottopasso di competenza municipale – ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Guglielmo Calcerano – saranno predisposte delle schede tecniche che serviranno a classificarli in una determinata classe di rischio e di attenzione. Il nostro auspicio è, in questo modo, di poter intervenire per tempo con la manutenzione straordinaria, senza vivere il disagio di chiusure e ritardi, e soprattutto garantendo la viabilità in sicurezza per tutte e tutti i cittadini”.

L' appalto operativo per il Comune avviato anche dal municipio

L’intenzione del municipio era già stata annunciata lo scorso aprile, proprio a seguito del cedimento che aveva comportato la chiusura d’una parte di via dei Pescatori, un’arteria importante nella viabilità da e per Ostia Lido. “ L'amministrazione municipale, in questo caso, non sta facendo né più né meno che il proprio dovere, seguendo l'esempio del Dipartimento SIMU di Roma Capitale che, sotto la guida dell'Assessora Segnalini, si è già dotata da tempo dell'appalto di monitoraggio delle opere stradali”.

Grazie alle schede tecniche si avrà la possibilità di seguire, ed aggiornare, le condizioni delle infrastrutture come ponti e sottopassi, di cui è responsabile l’ente di prossimità. Una cosa che progressivamente dovranno fare tutti i municipi ma che, per ora, è stata avviata soltanto in X. Permetterà di evitare il ripetersi di situazioni e criticità che, il territorio, ha più volte sperimentato.