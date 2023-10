La segnaletica della “rotonda di Ostia” va rifatta: è diventata invisibile

I segnali che indicano lo stop ed il dare precedenza, come quelli che delimitano le corsie, in piazzale Cristoforo Colombo, sono diventati praticamente illeggibili.

Il piazzale, che i romani conoscono come la “rotonda di Ostia”, è attraversato ogni giorno da migliaia di vetture, perché rappresenta il terminale della Colombo e, quindi, uno dei punti di accesso principali al litorale romano. La vernice sbiadita dal tempo, quindi, diventa un problema da quanti percorrono il tratto di strada. Una criticità a cui, l’amministrazione municipale, ha deciso di affrontare.

Una segnaletica da rifare

In consiglio è passato un provvedimento, portato in aula dal capogruppo di Azione, che prevede il rifacimento della segnaletica orizzontale “Oggi è scolorita pressoché invisibile, soprattutto la sera, per chi entra o esce da Ostia e questo costituisce un grande pericolo” ha sintetizzato Andrea Bozzi. “A Roma la sicurezza stradale è diventata una priorità e la drammatica escalation di vittime tra automobilisti e pedoni richiama le istituzioni al massimo sforzo possibile” ha aggiunto sempre il capogruppo di Azione ma almeno in questo caso, l’amministrazione locale, ha deciso di porre rimedio.

Richiesti anche due semafori

Il provvedimento, passato in consiglio, è stato modificato grazie agli interventi del presidente e del vicepresidente della commissione mobilità, i consiglieri Leonardo Di Matteo (PD) e Alessandro Ieva (M5s). Hanno previsto, in aggiunta al rifacimento della segnaletica, anche la richiesta d’installare un impianto semaforico per gli attraversamenti pedonali ai due lati della Cristoforo Colombo.

“Mi auguro che gli ottocento attraversamenti pedonali luminosi che il Sindaco Gualtieri ha annunciato di voler realizzare a Roma, siano fatti in parte nel nostro Municipio” ha aggiunto Bozzi, il capogruppo di municipale di Azione. In attesa di sapere se anche sul litorale e gli altri quartieri amministrati da Falconi beneficeranno di questi attraversamenti, verrà almeno rifatta la segnaletica “sparita” dalla “rotonda di Ostia”.