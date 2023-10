Al via la seconda edizione del Trolling Trophy Roma

Da venerdì 13 a domenica 15 ottobre 2023 presso il Porto Turistico di Roma ad Ostia si svolgerà la seconda edizione del Trolling Trophy Roma 2023 – Trofeo traina d’altura della Capitale, la gara di pesca che prevede la pesca di pesci di grossa taglia utilizzando la tecnica da traino in mare aperto.

Ogni equipaggio partecipante potrà essere formato da un massimo di 4 concorrenti compreso il Comandante dell’imbarcazione, e potrà ospitare fino ad un massimo di 2 ospiti quali spettatori che, come tali, non potranno usare le attrezzature di pesca ed in nessun altro modo partecipare all’azione di pesca o al recupero del pesce. Potranno invece occuparsi delle riprese video. In caso di barca a noleggio con skipper, quest’ultimo sarà considerato “equipaggio” e conteggiato nei 4 + 2 consentiti. L’equipaggio vincitore (chi avrà pescato una quantità maggiore di pesce secondo il regolamento, ndr) vincerà attrezzature ed accessori forniti dagli sponsor.

Per non intaccare l’ambiente, gli equipaggi sono obbligati a non gettare in acqua rifiuti di qualsiasi tipologia che dovranno essere portati a terra a fine gara e smaltiti negli appositi contenitori previsti all’interno del Porto Turistico di Ostia.

Per trascorrere l’evento, organizzato da ASD ElectroWave Fishing Reel Time, qui di seguito denominata Comitato Organizzatore.di sano confronto sportivo all’insegna del divertimento e condivisione è allestito il Trolling Village che sarà teatro di eventi con tanti ospiti.