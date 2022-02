Roma Lido, il Campidoglio annuncia il ritorno di 3 treni

Raddoppia il numero dei convogli sulla linea Roma Lido. Dal Campidoglio è stato infatti annunciato l'atteso ritorno di alcuni treni che, da novembre, hanno smesso di circolare sui binari ferroviari.

I treni che tornano a disposizione

"Al termine dell’iter di valutazione del rischio, con esito positivo, sono tornati a disposizione tre rotabili MA200 per la Roma-Lido" ha fatto sapere l’assessore alla mobilità Eugenio Patanè. Il risultato è che “da domani” vale a dire da mercoledì 23 febbraio “sulla tratta viaggeranno 6 treni con la conseguente stabilizzazione del servizio con corse ogni 26 minuti”.

Il precedente annuncio

La notizia era attesa. Già a dicembre, durante una seduta straordinaria del consiglio nel municipio X, l’assessore capitolino aveva prospettato il ritorno dei treni. All’epoca era stato previsto il loro rientro per il mese di gennaio. E’ stato invece necessario attendere altri tre settimane per riportare la frequenza dei passaggi sotto la mezz’ora.

Le proteste per i disagi

Per contestare i continui disservizi di cui la linea soffre, nel corso della settimana, i rappresentanti della lista Calenda eletti in Campidoglio ed in municipio X avevano organizzato un sit-in davanti la stazione Acilia. Anche i consiglieri, come fatto dai pendolari, avevano chiesto d’incrementare il numero dei treni a disposizione della Roma Lido. Per gli utenti restano anche le corse dei pullman turistici della linea “S”, recentemente soppresse. Rimangono solo a disposizione delle ferrovie ex concesse, per favorire un’alternativa trasportistica ad un servizio che, per la Roma Lido come per la Roma Nord, resta ancora da bollino rosso.

La riapertura della tratta Piramide-Magliana

Oltra a comunicare il ritorno dei tre mezzi MA200 che erano stati fermati dall’agenzia per la sicurezza ferroviaria perché privi di revisione, l’assessore Patanè ha fornito un’altra notizia. “Compatibilmente con il materiale rotabile disponibile” ha dichiarato il titolare della delega alla mobilità nella giunta capitolina “chiederò ad Atac di verificare la possibile riattivazione della tratta Piramide-Magliana e intensificare le corse nell'ora di punta per ridurre i disagi dei pendolari”. La tratta tra Eur Magliana e Piramide, nei giorni feriali, è chiusa dallo scorso novembre.