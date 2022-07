Roma Lido, lunghe attese in banchina: “Ci sono solo 4 treni in servizio”

“A causa di mancanza di treni non vengono effettuate alcune corse”. Il messaggio che compare sul sito di Astral, subentrata ad Atac nella gestione del servizio, è chiaro. Anche nella giornata del 27 luglio i pendolari della Roma Lido hanno dovuto fare i conti con la penuria dei treni.

Pochi treni sui binari

“Sono rimasti in funzione 4 treni e questo significa che anche nelle ore di punta l’azienda non riesce a portare la frequenza dei passaggi sotto i 22, 23 minuti” ha fatto notare Roberto Spigai, del comitato pendolari della Roma Lido. Astral, sin dalle prime ore della giornata, ha infatti annunciato che non sarebbero state effettuate tre partenze da ciascuno dei capolinea, dall’inizio del servizio almeno fino alle 9.30. Quindi proprio quando è massimo l’afflusso dei passeggeri che impiegano la Roma Lido per raggiungere il proprio posto di lavoro.

La situazione dei treni

Rispetto al mese di giugno un miglioramento c’è stato, perché con l’arrivo di un quarto convoglio è stato possibile scendere sotto la media dei 30 minuti che i passeggeri avevano spesso segnalato. Tuttavia si tratta di un risultato ancora modesto visto che “il programma di esercizio approvato dalla regione lo scorso febbraio, prevedeva 5 treni in linea e 120 corse al giorno” tornano a ripetere i pendolari. La performance migliora quando, ai CAF in servizio, si aggiungono i vecchi treni Ma200. C’è anche un quinto CAF, ma quando è fermo per manutenzione, com’è avvenuto nella mattinata del 27 luglio, i passaggi tornano subito sopra i 20 minuti.

La richiesta dei pendolari

La richiesta dei pendolari è sempre la stessa: “Servono due treni CAF300 dalla metro A – ha ribadito Roberto Spigai – sono della stessa marca, dello stesso modello e della medesima fornitura di quelli della lido, che erano 8 ed ora sono ridotti a 5, anche se poi ne girano in contemporanea soltanto 4”. Come accaduto anche nella mattinata del 27 luglio, causando i consueti ritardi da parte di quei passeggeri che, non avendo alternative, puntano sul servizio “metromare” per raggiungere la propria destinazione.

Servizio temporaneamente sospeso

C’è anche un altro aspetto che i pendolari segnalano: “manca da parte di Astral/Cotral una procedura di gestione del primo soccorso in stazione che non sia quella di fermare tutto e chiamare l’ambulanza, anche per uno svenimento”. Una situazione che hanno sperimentato i passeggeri, nel pomeriggio del 26 luglio, quando il treno è stato fermato alla stazione di Casal Bernocchi per un malore avvertito da una passeggera. "Fortunatamente non era grave ed è riuscita ad uscire sulle proprie gambe - ha testimoniato il portavode dei pendolari - ma nel frattempo il servizio è stato sospeso per circa mezz'ora, a partire dalle ore18.40".