Flop dei treni annunciati sulla Roma Lido: “Frequenza passaggi salita a 40 minuti”

La Roma Lido resta da bollino rosso. I treni annunciati dal Campidoglio, non sono scesi sui binari. Ed i pendolari, anche nella giornata del 24 febbraio, hanno dovuto fare i conti con i disagi che rendono il servizio al limite della praticabilità.

Il flop dei treni annunciati

“Sulla Roma-Lido è flop dei tre 'nuovi' treni che da ieri sarebbero in circolazione, ma in servizio solo per un'ora” hanno sottolineato i consiglieri pentastellati Linda Meleo e Paolo Ferrara. “Le tre elettromotrici MA200 che aveva promesso l'assessore Eugenio Patanè per la Roma-Lido sono una bufala colossale, perché in realtà non hanno superato il collaudo e non sono uscite dall'officina. Dunque si rivela il più classico dei bluff a danno della cittadinanza la sua dichiarazione sull'entrata in servizio delle tre rotabili”.

Per metà mattinata solo due treni

Ma non c’è solo il problema legato al mancato impiego dei treni Ma200 di cui era stato annunciato il ritorno, dopo lo stop imposto a novembre per assenza delle relative revisioni. Sui binari non hanno viaggiato neppure tutti e tre i convogli, i cosiddetti Caf che, appunto dallo scorso novembre, stanno garantendo la prosecuzione del servizio. Infatti “come accaduto quasi ogni mattina, negli ultimi 10 giorni, dalle 8.30/9.00 uno dei tre treni CAF300 della Lido viene distolto dal servizio, apparentemente con la motivazione di manutenzioni ordinarie urgenti”ha segnalato Roberto Spigai, del comitato pendolari Roma Lido.

Per quanto riguarda la giornata odierna, “la frequenza dei passaggi è stata rimodulata a 39/40 minuti” ha sottolineato il pendolare. Dato riscontrabile anche consultando la tabella delle partenze indicate da Astral Infomobilità. Dal capolinea della Colombo, dopo il treno delle 8.43, i passeggeri infatti hanno dovuto attendere quello delle 9.22 .

Un peggioramento costante

Disattesa quindi la previsione dell’assessore ai trasporti Eugenio Patanè relativa alla “stabilizzazione del servizio, con corse ogni 26”. Al contrario i treni, per una buona parte della mattinata, hanno viaggiato con frequenze di passaggio pari a circa 39 minuti. Il raffronto con il passato è impietoso. Come ha ricordato il portavoce dei pendolari, “fino al 12 settembre si registrava un treno ogni quindici minuti”. E già all'epoca la Roma Lido veniva additata come una delle linee ferroviarie peggiori d'Italia. Da allora sono diminuiti sia i treni che le fermate, visto che da mesi la Roma Lido si ferma ad Eur Magliana.

La spiegazione del Campidoglio

Ma com’è possibile che dei 6 treni annunciati, sui binari ne abbiano viaggiato soltanto due? L’assessorato capitolino ai trasporti ha spiegato che i tre Ma200, seppure revisionati, sono troppo vetusti e pertanto vengono impiegati soltanto in sostituzione dei Caf. Escono cioè dal deposito solo se, questi ultimi, fanno registrare dei guasti. Questo in linea teorica. Nella pratica però è accaduto che questi vecchi mezzi, appena revisionati, non siano proprio scesi sui binari. Perché, ha spiegato l’assessorato, la ditta di Astral che ne esegue la manutenzione vi ha riscontrato dei problemi. Nessuna informazione, da parte del Campidoglio, sui tempi necessari per avviare la loro soluzione. Con buona pace degli utenti, sempre meno, costretti ad aspettare 40 minuti per salire a bordo del treno.