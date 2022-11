Giornata di raccolta dei rifiuti sulla spiaggia e nel mare di Ostia

Domenica 27 novembre, a partire dalle 10:30, presso il Pontile di Ostia, avrà luogo "Let your Beach Shine”, l’iniziativa benefit per ripulire le spiagge ed i fondali del litorale romano dalla plastica e dai rifiuti e salvaguardare l’ambiente ed il mare.

L’obiettivo della giornata sarà il recupero e lo smaltimento dei rifiuti che vengono abbandonati sulla spiaggia o portati a riva dalle correnti e dalle mareggiate, per salvaguardare un piccolo pezzo del litorale. Ai volontari e a chiunque volesse dare il proprio contributo saranno dati in dotazione guanti, pinze, buste e retini per ripulire quanti più rifiuti possibili dalle spiagge. A supportare le operazioni anche una squadra di sub che si occuperà della raccolta dei rifiuti direttamente via mare.

L'evento è promosso dall'azienda beauty-tech romana Eco Bio Boutique, in collaborazione con Ostia Clean-Up, associazione attiva nella pulizia delle spiagge, ePiantando, società Benefit che avvia e sostiene progetti a impatto sociale e ambientale.