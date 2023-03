Divieti di sosta e modifiche alla viabilità sul lungomare: ci sono le caditoie da pulire

Rimozioni forzate e modifiche della viabilità per consentire i lavori su tombini e caditoie di Ostia. L’intervento è stato calendarizzato per la seconda metà del mese di marzo ma prosegue fino alla prima settimana di aprile.

Divieti di sosta

Gli interventi, disposti dalla direzione del municipio X, comportano il restringimento della carreggiata sul lungomare Duca degli Abruzzi e lungomare Toscanelli. Operazioni che è previsto terminino per il prossimo 7 aprile. Il restringimento determina l’impossibilità di parcheggiare su tutti e due i lati della carreggiata. Massima attenzione quindi a dove si lascia l’auto perché per i veicoli in sosta vietata, disposizione che vale per un ampio tratto del lungomare, è prevista la rimozione forzata.

Modifiche alla viabilità

Divieto di sosta in vigore, con rimozione su entrambe i lati della strada, anche nel tratto del lungomare Duca degli Abruzzi che va verso il porto turistico, quindi tra piazza Scipione Africano e via Carlo Avegno. In quella porzione di lungomare ulteriore criticità sarà data anche dal senso di marcia alternato per tutta la durata dei lavori.

La pulizia periodica

“Sono lavori che eseguiamo per garantire la manutenzione di tombini e caditoie e che, ciclicamente, interessano tutto il territorio” hanno fatto sapere dal municipio X. Le operazioni messe in programma per Ostia, terminando ad aprile, anticipano l’avvio della stagione balneare durante la quale aumentano i flussi di traffico.