Il municipio premia Oscar Mattei, neolaureato a 89 anni: un record

Ha realizzato un record senza l’intenzione di compierlo. Ma per l’impresa appena conseguita, ha meritato l’attenzione del municipio X e dei media. Perché Oscar Mattei, classe 33, è stato lo studente più anziano a conseguire una laurea.

Un record a sua insaputa

“Sono diventato un eroe per caso” ha dichiarato Mattei, nel corso della cerimonia che il municipio X ha voluto dedicargli. “Fino a pochi giorni prima della laurea, non immaginavo che avrei sollevato un polverone del genere ma sembra che, in Italia, nessuno avesse mai conseguito la prima laurea a questa età. Un record del quale non ero a conoscenza”.

Per anni impegnato nel sociale, Mattei, residente di Dragoncello, è stato un quadro della General Electric. “Io avevo conseguito, da bambino lavoratore, la quinta elementare. Facevo lo scalpellino” ha spiegato Mattei che, in municipio, si è presentato con la moglie Ines, di 86 anni, con la quale si accompagna da circa 70. Padre di quattro figli, il neolaureato ha continuato la propria carriera scolastica anche durante il periodo lavorativo, frequentando fino alle 23.30 i corsi serali che gli sono valsi il raggiungimento di un diploma.

Perchè la laurea a 89 anni

“Nel 2017 mi sono iscritto all’università” nella facoltà di Giurisprudenza di Roma Tre “perché volevo vedere se alla mia età ero ancora in grado di riportare correttamente quello che leggevo o ascoltavo. Ho pensato che per valutarlo servissero degli arbitri imparziali ed ho ritenuto che le figure più adatte fossero proprio i professori universitari”. Un esame dopo l’altro, è così arrivato, lo scorso 17 ottobre, ad ottenere l’agognata laurea.

Il riconoscimento del municipio

“Oggi il Municipio vuole rendergli omaggio perchè, nel mese di ottobre di quest'anno, ha conseguito la laurea nella facoltà di Giurisprudenza presso l'Università Roma Tre, con una tesi in diritto sportivo” ha dichiarato il presidente Mario Falconi, annunciando la premiazione in consiglio municipale. Mattei, nelle parole del minisindaco, è “un cittadino molto speciale del nostro territorio. Figura eclettica che orienta i suoi interessi dalla paleontologia alla micologia ai giochi da tavolo, raffinato ricamatore di arazzi a oggetto sacro con comuni aghi e fili colorati” è stato ricordato soprattutto nei panni dell'ideatore della Mostra del giocattolo di una volta, “forse la più ricca ed attenta rassegna del genere, raro e prezioso esempio di coinvolgimento interattivo, per bambini ed adulti” ha aggiunto Falconi.

Dopo la laurea quindi, per il neo dottore in giurisprudenza, anche il premio ricevuto nel municipio in cui vive. A dimostrazione del fatto che, risultati ambiziosi, possono essere raggiunti a qualsiasi età. Anche quando si è vicini ai novant’anni.