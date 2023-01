Così cambierà il Pontile di Ostia: il progetto

Riqualificare i due tratti di arenile che fiancheggiano il pontile di Ostia. Nel parlamentino del municipio X è stata depositato un provvedimento la cui approvazione potrebbe aprire la strada ad un restyling decisamente più significativo di quello avviato nella prospicente piazza dei Ravennati.

Rendere visibile il mare

Ai lati del pontile, nelle intenzioni di chi ha presentato l’atto, al posto degli stabilimenti balneari dovrebbero trovare spazio due spiagge libere con annessi servizi. La proposta è già passata al vaglio della commissione municipale turismo ed attività produttive. “L`obiettivo - ha spiegato Raffaele Biondo, consigliere democratico e presidente della stessa commissione - è quello di tracciare una discontinuità visibile rispetto alle passate amministrazioni, consegnando alla capitale l'assaggio di un fronte mare degno di una grande città costiera. Presto, chiunque si troverà nella centrale Piazza Anco Marzio, o arriverà ad Ostia dalla Via del Mare, potrà finalmente vederlo, il mare”.

La presenza degli stabilimenti

La partita è complicata. Sui lati del pontile, infatti, ci sono due stabilimenti balneari che operano in ragione della proroga di cui hanno beneficiato tutte le analoghe attività commerciali. E difficilmente rinunceranno alla possibilità di restare al loro posto. L’amministrazione municipale, attraverso l’atto presentato in consiglio, mira però alla revoca delle concessioni “per motivi di interesse pubblico legati alla pubblica fruizione ed alla visibilità del mare” ha ribadito Biondo. Visibilità che dovrebbe migliorare anche per effetto del Piano di utilizzazione dell’arenile. “Rispetto al PUA ci muoviamo quindi in anticipo – ha spiegato il presidente della commissione turismo – con l’idea che prima si debba procedere alla progettazione e poi alla revoca” per interesse pubblico.

La revoca e le competenze municipali

Se andrà in porto la proposta avanzata dal consigliere democratico, con il supporto dei capigruppo della lista civica Gualtieri, della lista Sinistra civica ecologista e di Europa Verde, prenderà avvio un percorso destinato a modificare uno due luoghi più rappresentativi di Ostia Lido: il pontile. La prospettiva di una revoca, infatti, “andrebbe a rappresentare un precedente importante, da parte di un’amministrazione di prossimità” ha ribadito Biondo. E sarebbe l’ennesima conferma del fatto che, la delega sul litorale, che il Campidoglio aveva annunciato di volersi riprendere, è rimasta saldamente in mano al municipio X.