Il Polo Ostiense dell'Ecomuseo intitolato alla fondatrice Maria Pia Melandri, Renna "Orgoglioso di ospitarli"

Orgoglio e soddisfazione durante l’intitolazione alla fondatrice Maria Pia Melandri del Polo Ostiense dell’Ecomuseo. “Come consorzio Litorale Nord di Roma - afferma il direttore generale del Consorzio, Andrea Renna - siamo orgogliosi di poter ospitare nella nostra sede legale di Casalpalocco l’Ecomuseo del Litorale Nord”.

Nel corso della manifestazione per il 137esimo anniversario della bonifica del Litorale Romano, “Il Litorale incontra la sua storia”, sono state ricordate le attività sostenute nella difficile opera di costruzione, iniziata sul finire degli anni 80 proprio da Maria Pia Melandri, di quello che fu il primo ecomuseo della Regione Lazio, riconosciuto e inserito nell’Organizzazione museale regionale già nel 1997.

Il Consorzio Litorale Nord, insieme ai referenti della cooperativa con a capo Paolo Isaja e la Federazione delle cooperative di Ravenna e del presidente Lorenzo Cottignoli, intende percorrere tutte le strade più idonee per poter raccontare l’opera di ricostruzione e diffusione della storia della bonifica del litorale, attuata dai braccianti ravennati sul delta tiberino a partire dal 1884. “Lo stupendo mosaico realizzato per l’occasione dell’intitolazione - continua Renna -, recante il logo dell’Ecomuseo, rappresenta al meglio il sentimento di riconoscenza per chi con passione, professionalità e impegno ha saputo portare avanti, sino ad oggi, le attività e potrà essere di esempio anche per il futuro.