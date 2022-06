Più rifiuti al tritovagliatore di Ostia, spunta lo striscione di CasaPound: “Gualtieri, vergogna”

L’idea di trasferire ad Ostia una parte dei rifiuti che erano destinati al TMB andato a fuoco, non è piaciuta a CasaPound. Con uno striscione, i “fascisti del terzo millennio” hanno deciso di manifestare tutta la propria contrarietà all’iniziativa assunta dal Campidoglio.

Lo striscione

“Gualtieri regala 11 milioni di euro ai compagni per ristrutturarsi il centro sociale, ne regala 900 mila ad associazioni arcobaleno per la propaganda Lgbt e trova i soldi anche per convincere i Rom a lasciare i campi e prendersi una casa popolare. E ai cittadini di Ostia cosa regala? 150 tonnellate di immondizia di Roma al giorno” ha commentato con una nota CasaPound. Il riferimento all'immondizia, è quella destinata al tritovagliatore di via dei Romagnoli.

La situazione dopo l'incendio al TMB

All’indomani dell’incendio alla seconda linea del TMB di Malagrotta, l’amministrazione cittadina ha dovuto trovare uno sbocco per i rifiuti che, l’impianto, non è più in grado di gestire. Nella Valle Galeria venivano infatti trattate 900 tonnellate al giorno più altre 600 nella prima linea, che non è stata fortunatamente danneggiata dall’incendio. Per gestire una tale quantità di rifiuti, l’amministrazione ha deciso di puntare in parte sul tmb di Rida Ambiente, ad Aprilia. Ma per evitare l’accumularsi dell’immondizia nelle strade, il Campidoglio ha deciso anche di percorrere altre soluzioni.

Il trattamento dei rifiuti

Il sindaco, nelle vesti di commissario ai rifiuti, ha firmato un’ordinanza che prevede di destinare a Ponte Malnome un quantitativo giornaliero di 400 tonnellate, da sommare alle 300 che erano già state autorizzate nel 2019, con l’amministrazione Raggi. Per quanto riguarda il municipio X, il provvedimento firmato da Gualtieri prevede di portare un massimo di 150 tonnellate al giorno nel sito Ama di via dei Romagnoli. E’ lì che si trova il tritovagliatore mobile che, rimesso in funzione alla fine del 2021, stava trattando circa 140-145 tonnellate al giorno. L’impianto è però in grado di lavorare fino a 300 tonnellate al giorno, quantitativo che con i rifiuti che da meno d’una settimana stanno arrivando, sta quasi raggiungendo.

La protesta di CasaPound

La messa in funzione del tritovagliatore, durante l’amministrazione Raggi, aveva scatenato le proteste di cittadini e di rappresentanti dell’opposizione. Dopo anni di manutenzione, è tornato in esercizio. Ora con 150 tonnellate in più da lavorare. Una scelta che non è piaciuta a CasaPound. “Ora vanno di moda le ‘emergenze’ al Governo ma quella dei rifiuti, a Roma, c’è da decenni e l’incendio di Malagrotta era solo una delle tante tragedie annunciate. Come al solito le conseguenze di una classe politica incapace, distratta e senza una visione chiara di Roma vengono scaricate sui cittadini” ha commentato CasaPound, che ha incalzato anche l’ente di prossimità. “Attendiamo inoltre dal presidente Falconi , e dalla maggioranza PD del X Municipio, delucidazioni in merito a questo potenziamento nel trattare i rifiuti visto che quando non governavano definivano il tritovagliatore una bomba ecologica mentre oggi che è funzionante - si legge nella stessa nota - fanno scena muta”.