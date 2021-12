Castel Fusano: dalla riserva del litorale romano il via libera per l'installazione di 18 videocamere

E’ arrivato il via libera all’installazione di diciotto telecamere wireless nella pineta di Castel Fusano. La commissione di riserva del litorale romano, di cui Castel Fusano fa parte, ha concesso il proprio nulla osta.

Il nulla osta della riserva

Ad annunciare la notizia, attraverso i propri canali social, è stato Matteo Signori, membro della commissione di cui fanno parte anche responsabili del Mic, del ministero dell’ambiente, della regione Lazio e della città metropolitana.“È con soddisfazione che comunico che la commissione di riserva ha rilasciato parere positivo per l'istallazione di un sistema di videosorveglianza per la pineta di Castel Fusano”. Le telecamere, è stato spiegato, serviranno per “rilevare gli accessi di persone e veicoli nell'area della pineta, comunicandoli in tempo reale alle forze dell'ordine”.

Il sistema di controllo e prevenzione

All’indomani dell'incendio che nell'estate del 2017, ha devastato la pineta di Castel Fusano, l’amministrazione cittadina ha deciso di potenziare il sistema di controllo dell’area, anche al fine di prevenire altri disastri ambientali. A più riprese, e l’ultima volta lo scorso luglio, l’allora sindaca Virginia Raggi aveva annunciato la predisposizione di “un progetto sperimentale all’avanguardia che prevede l’utilizzo di satelliti, droni, telecamere, con l’obiettivo di tutelare il verde, potenziare la sicurezza pubblica e prevenire gli incendi”.

Un mix di tecnologie all'avanguardia

Le diciotto telecamere wifi rientrano quindi nel novero di quelle misure che, in accordo con le forze dell’ordine, il Campidoglio aveva deciso di implementare. Un progetto che, aveva spiegato l’ex sindaca, avvalendosi di “satelliti, droni, sensori, intelligenza artificiale e 5G” e dunque di “un mix di tecnologie all’avanguardia per fotografare in tempo reale la situazione di questa area sul litorale romano” avrebbe consentito di intervenire tempestivamente al presentarsi di criticità. Per l’installazione delle videocamere, serviva però il via libera della riserva, ora arrivato.

La prevenzione degli incendi

L’operazione “frutto della collaborazione tra Leonardo S.p.a., Roma Capitale e Riserva del Litorale romano” ha ricordato il commissario della riserva Matteo Signori “è destinata a potenziare il controllo dell'ordine pubblico, la prevenzione degli incendi e la tutela ambientale del parco urbano più grande di Roma”.