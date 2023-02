Parapedonali per evitare gli investimenti: la soluzione che migliora la sicurezza davanti la stazione

Non ci sono soltanto le fermate di bus e taxi spostate e le rastrelliere per le biciclette. Nel progetto che prevede di ridisegnare il piazzale della stazione della Roma Lido, dovranno trovare posto anche dei percorsi protetti.

I parapedonali davanti la stazione

Il municipio X è tornato ad interessarsi del restyling dell’area su cui affaccia la stazione di Ostia. Lo ha fatto con un atto, appena approvato nel palazzo dell’ex governatorato, che mira a garantire la sicurezza degli utenti del servizio di trasporto pubblico e che, al tempo stesso, ha l’obiettivo di migliorare anche le manovre dei tanti autisti che hanno una fermata o il capolinea proprio davanti la stazione.

Percorsi sicuri per utenti e autisti

Il provvedimento, portato in aula dal presidente della commissione municipale alla mobilità Leonardo Di Matteo, prevede che siano “installati archetti parapedonali” per guidare “il flusso verso il punti di attraversamento in sicurezza” lungo il tratto dedicato ai capolinea delle linea bus (04-04s; 06 -06s; 014 – 060) e lungo il tratto dedicato al transito degli autobus (05 direzione idroscalo 05B direzione Ebridi e 062 direzione Baffigo).

Il completamento del restyling

“In tal modo – ha spiegato Di Matteo – gli utenti del trasporto pubblico locale potranno muoversi in tutta sicurezza per raggiungere la fermata, senza il loro passaggio impedisca gli spostamenti delle linee bus che transitano nell’area antistante la stazione. In questo modo – ha concluso Di Matteo – completiamo le operazioni destinate alla riqualificazione del piazzale, che sarà pertanto più funzionale e sicuro”.

Il provvedimento appena approvato dovrà essere portato all’attenzione del Campidoglio e dei dipartimenti comunali incaricati di eseguire la progettazione e la realizzazione dei percorsi protetti richiesti dal municipio.