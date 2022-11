Pontile di Ostia, arrivano le palme nella piazza: partiti i lavori di riqualificazione

Piazza dei Ravennati, l’area che si sviluppa davanti il pontile di Ostia, da lunedì 28 novembre è interessata dai lavori di riqualificazione.

Partito il cantiere

Le ruspe hanno già iniziato a rimuovere il tappetino d’asfalto, ormai particolarmente deteriorato. Ma non sarà solo quello l’intervento in programma. La piazza, che rappresenta uno dei punti più attraversati del quartiere, è infatti destinata ad essere completamente ripensata, per migliorarne la sicurezza ed anche l’aspetto estetico.

Il finanziamento

“Il progetto è stato redatto da Roma servizi per la mobilità e gode di un finanziamento di oltre 287mila euro messi a disposizione dal ministero dell’ambiente - ha premesso Leonardo Di Matteo, il presidente della commissione mobilità del municipio X - questa riqualificazione consentirà una più efficace viabilità nell’asse stradale compreso tra lungomare Paolo Toscanelli e viale della Marina”.

La rotatoria e le palme

I lavori prevedono la posa di nuovi arredi ad anche una diversa organizzazione del traffico che quotidianamente attraversa la piazza. “Per la regolazione dei flussi – ha spiegato Guglielmo Calcerano, l’assessore ai lavori pubblici del municipio X - è prevista la costruzione di un’ ampia isola spartitraffico centrale a forma di semirotatoria, che sarà abbellita da alcune palme. Questo spartitraffico ingloberà l'isoletta attuale dove è presente il palo di illuminazione”.

L'abbattimento delle barriere architettoniche

A completamento dell’intervento, che consegnerà agli abitanti di Ostia una piazza più sicura e più verde, è previsto anche l’abbattimento delle barriere architettoniche, attraverso la realizzazione di scivoli per persone con disabilità motoria e la creazione dei cosiddetti ‘loges” (linea di orientamento guida e sicurezza) ovvero dei percorsi in rilievo che possono essere percepiti sotto i piedi, utili quindi per facilitare l’orientamento delle persone non vedenti.