Ostia Antica, riaffiora un rilievo del Dio Mitra: è il 20esimo mitreo rinvenuto

Lavori di restauro con sorpresa a Ostia Antica. Nelle scorse ore, durante alcuni interventi di restauro nell’area archeologica, è stata rinvenuta la parte inferiore di un rilievo del Dio Mitra, durante i lavori di restauro della Domus dei Capitelli di Stucco. Si tratta di un’opera realizzata in stucco che dovrà essere studiata e catalogata.

La scoperta è una rara rappresentazione della divinità realizzata in stucco dipinto. In attesa di avere ulteriori dettagli dalle analisi che verranno realizzate nei prossimi giorni prima della messa in sicurezza dell’oggetto, si tratta di un frammento di circa un metro che, appunto, sarà sottoposto a verifiche e restauro. Con l’ultimo ritrovamento, sono 20 i mitrei trovati a Ostia, come ha spiegato il parco archeologico dalla sua pagina Facebook.

"Un mitreo é il luogo di culto riservato alla divinità orientale Mitra, una divinità salvifica e misterica i cui adepti venivano 'iniziati' al culto. Anche se era un culto 'nascosto' tuttavia ebbe molti seguaci nei secoli centrali dell'impero. L'alta concentrazione di mitrei a Ostia lo conferma” hanno fatto sapere dal parco archeologico. Infine: “Il rilievo in stucco raffigura Mitra nell'atto di sacrificare il toro, iconografia tipica di questa divinità” hanno sottolineato dal Parco archeologico di Ostia Antica.