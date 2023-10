Estate no-stop, a Ostia prolungata la stagione balneare

Le spiagge di Roma prese d’assalto dai bagnanti, non ad agosto ma ad ottobre. Sul litorale romano infatti l’estate non se nè mai andata e non sembra voler cessare tanto che il Campidoglio ha allungato la stagione balneare per tutto il mese di ottobre.

Sono tanti i cittadini che hanno deciso di trascorrere il secondo weekend del mese al mare approfittando della piacevole temperatura, circa 27 gradi di media. Chi va alla spiaggia libera, chi agli stabilimenti facendo il pranzo della domenica vista mare. Temperatura che non è destinata scendere ma anzi. Come riportato da 3Bmeteo durante la settimana causa anticiclone africano il caldo aumenterà, col picco di martedì 10 ottobre quando il termometro segnerà per la Capitale 32 gradi.

Vista la situazione il Campidoglio ha comunicato al municipio X di aver prolungato la stagione balneare. Questo ha permesso agli stabilimenti balneari di Ostia restare aperti fino al 29 ottobre, un mese in più rispetto al programma iniziale per la gioia di cittadini che potranno godersi queste giornate di mare e per i gestori che potranno lavorare in mesi non standard.

Una decisione che però non accontenta tutti visto che al momento è limitata ad Ostia. Infatti al momento l’ordinanza non riguarda i chioschi di Castelporziano e per Capocotta creando malumori, fra gestori e cittadini, per un trattamento diverso che non permette loro di godersi le fortune di un agosto prolungato.