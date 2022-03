Ad Ostia via Ostiense chiusa per 4 mesi

Quattro mesi, dal 9 marzo fino al 7 luglio. La mobilità da e verso Ostia si annuncia complicata nelle prossime settimane. Un assaggio si è avuto già in questi giorni. Dal 9 marzo infatti la via Ostiense è chiusa per lavori ad una condotta idrica. Il tratto interessato è quello tra via della stazione di Ostia antica e via Lucio Lepidio.

A darne notizia è il sito del comune di Roma che cita un'ordinanza della Città Metropolitana, la 15 del 2022, con la quale si istituisce il divieto di transito veicolare dalle ore 00:00 alle ore 24:00 sulla strada provinciale 8/bis Ostiense dal km 23+900 (angolo via Della Stazione di Ostia Antica) al km 27+150 (angolo via Lucio Lepidio).

Contemporaneamente è istituita la deroga al divieto di transito ai mezzi superiori a 3,5 t sulla via del Mare dal km 23+704 al km 25+339. Il tutto dal 09/03/2022 fino al 07/07/2022.