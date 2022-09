Ostiamare a porte chiuse, interviene il presidente Di Paolo: "Siamo stati rimpallati da un ufficio a un altro"

La stagione calcistica è cominciata ma i cancelli dell’Ostiamare, la società sportiva che milita in serie D, restano a porte chiuse per i tifosi. Un problema con cui, i supporter biancoviola, devono fare i conti dallo scorso inverno quando, alla società, è stata comunicata l’impossibilità di giocare a porte aperte.

Le ragioni del divieto sono state già chiarite dall’assessore capitolino allo sport, Alessandro Onorato, nel corso di un’intervista rilasciata a Romatoday. E’ arrivata all’indomani della risposta data dall’ufficio sport del comune, allo stesso problema che i tifosi avevano segnalato con striscioni. E non solo, visto che ad alcuni di loro, come segnalato dall’assessore, si sono resi responsabili d’insulti e minacce proprio nei suoi confronti.

Perché quindi i cancelli non possono aprire ai tifosi biancoviola? Roberto, il presidente dell’As Ostiamare Lido Calcio, da oltre sei mesi proprietario della società, ha voluto spiegarlo ripercorrendo, con un lungo comunicato che si riporta integralmente, le vicende della storica squadra del “gabbiano”. Una squadra che, dalla sua, vanta quasi 80 anni di vita.

Il 28 gennaio 2022 ho rilevato l' Ostiamare Calcio e il campo Anco Marzio di via Amenduni 15 , pochi giorni dopo è stato chiuso al pubblico spettacolo, poiché il Comune di Roma con una nota mi comunicava una serie di criticità edilizie presenti già con la precedente proprietà . Ritengo sia importante ribadire che ho comprato tutta la società il 28 gennaio 2022 , ma dal giugno 2021 gestivo la prima squadra pagando l'affitto del campo alla precedente proprietà e giocavamo a porte aperte con il pubblico tranquillamente presente sugli spalti.

Sarò stato sicuramente un ingenuo a non accorgermi della situazione, probabilmente la grande passione sportiva e il desiderio di ritornare nel calcio dopo tanti anni, non mi hanno fatto valutare lucidamente la compravendita delle quote, nonostante l'ingente cifra da me versata.

Con il comune dal 30 marzo 2022, abbiamo intrapreso un lavoro che ha portato alla redazione di un cronoprogramma di tre anni per ripristinare tutte le strutture oggetto di criticità e di riammodernamento dell' impianto stesso.

Abbiamo sempre evidenziato però che nelle more di questo cronoprogramma bisognava intervenire con soluzioni che permettessero, nel frattempo, di rendere fruibile al pubblico l'impianto, come era giusto che fosse. Questo nostro grido di allarme è rimasto inascoltato fino ad agosto 2022 e, solo grazie alla dedizione e alla tenacia del Direttore Cinzia Esposito abbiamo intrapreso un percorso tecnico con il municipio X e proprio con loro abbiamo appuntamento giovedì 8 settembre. Nel frattempo, ho comunque iniziato a modernizzare (a mie spese) la struttura rifacendo il campo nuovo, mettendo anche le recinzioni a norma e ho continuato, sempre dentro i confini della legalità, a permettere il proseguimento delle attività sociali gratuite che il centro svolge.

Ho investito per creare una squadra all'altezza delle sfide sportive che ci attendono e ho fatto il possibile affinché il grande entusiasmo dei nostri tifosi non venisse mai meno.

Ritengo che, se il Comune di Roma ha a cuore le sorti di tante famiglie che hanno come punto di riferimento per i propri figli il campo Anco Marzio, grazie alle attività sociali che si svolgono al suo interno, che garantiscono momenti di socialità, di sport, di crescita personale in un quadrante complicato di questa città e tenga anche alle sorti sportive dell' Ostiamare e del Morandi, al quale ho garantito la fruibilità dell' impianto, debba e possa prendere in mano la situazione e risolvere subito tutta questa incresciosa vicenda. Da parte mia ci sto mettendo risorse e passione ma, lasciare passare il tempo senza una decisione politica, addossando tutta la responsabilità alla sensibilità di un solo tecnico (prima citato), che fin qui è stato davvero impagabile, significherebbe mandare a monte sia il ruolo sociale che il nostro impianto rappresenta, sia rovinare una squadra che dovrebbe essere l'orgoglio per tutti i lidensi.

In conclusione rispondo ad alcune dichiarazioni poco precise fatte dall' assessore allo sport del Comune di Roma, Alessandro Onorato.

La tribuna non è inagibile perché è insicura ma perché rientra nelle suddette criticità edilizie, ed è stata comunque utilizzata per parecchi anni. Il questore poi, ha chiuso l'impianto al pubblico spettacolo in seguito alla comunicazione del Comune di Roma che ha inviato la nota immediatamente dopo il mio acquisto.

Peraltro, nota ufficiale di ieri del Comune di Roma " in data 17.02.2020 con protocollo QD 2022/3684 la direzione cultura ha informato la questura di Roma e gli uffici competenti dell'amministrazione capitolina che al titolare dell'impianto sportivo non è mai stata rilasciata autorizzazione di pubblico spettacolo ai sensi dell'art. 68 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza".

Infine, riguardo all' affermazione molto grave che io fomenterei i tifosi, comunico che, se l'assessore dovesse proseguire con queste affermazioni sarò costretto a querelarlo poiché, come ho già detto, sono mesi che sollecito una soluzione da trovare insieme, proprio per evitare contestazioni, essendo io costretto a vietare l'accesso al campo alla ripresa del campionato e delle attività sportive e sociali.

Quale è stata la risposta da parte delle istituzioni? Abbiamo dovuto girare disperatamente alla ricerca di qualcuno che ci ascoltasse, siamo stati rimpallati da un ufficio all'altro e non abbiamo mai avuto il piacere di poterci confrontare con l'assessore competente, che prima di oggi non ci ha fatto neanche una telefonata per rendersi disponibile a risolvere la questione insieme.

Roberto di Paolo

Presidente della As Ostiamare Lido Calcio