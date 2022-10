Addio alla voragine: partiti i lavori per riaprire la strada chiusa da un anno e mezzo

Entro Natale i residenti di Ostia potranno tornare a percorrere via Danilo Stiepovich. Sulla strada è infatti partito un cantiere che, gli abitanti, aspettavano da oltre un anno e mezzo.

Chiusa per una voragine

Alla questione si era recentemente dedicata la commissione lavori pubblici del municipio X. “Gli interventi – ha spiegato il consigliere democratico Leonardo Di Matteo – consentiranno la riparazione delle condotte sotterranee e la riapertura del tratto di strada attualmente chiuso”. Le transenne circoscrivono infatti una voragine che si è aperta a causa di problemi legati alla rete fognaria. E’ stata Acea, ottenute le autorizzazioni dal municipio, ad avviare i lavori sulla condotta ammalorata, origine del disagio per tanti cittadini.

Un intervento inderogabile

“Quello su via Stiepovich era un intervento necessario e non più procrastinabile” ha spiegato l’assessora ai lavori pubblici Ornella Segnalini, che aveva annunciato il via agli interventi per la fine di settembre. Sono slittati di un altro mese ma, nella giornata del 26 ottobre, sono definitivamente decollati. “Grazie alla proficua concertazione tra Roma Capitale e Acea abbiamo sbloccato le procedure, e con la collaborazione del municipio X – ha sottolineato Segnalini – siamo riusciti a far partire un cantiere che una volta terminato migliorerà sicurezza e viabilità su tutto il quadrante. Nei prossimi mesi la strada sarà finalmente restituita ai cittadini”.

Un collegamento strategico per il quartiere

L'intervento prevede una bonifica del tratto di fognatura di 40 metri prima, e 40 metri dopo il punto in cui è collassata la strada creando una voragine. Con l'avanzamento dei lavori, ha fatto sapere il municipio, si valuterà se estendere l'intervento anche in altri tratti di strada. “I cittadini del territorio di Ostia Ponente – ha ricordato l’assessore del municipio X Guglielmo Calcerano – attendevano la riapertura del tratto di via Stiepovich, visto che la strada rappresenta un collegamento strategico per il quadrante di Ostia Ponente. Si prosegue sulla strada della buona amministrazione per risolvere piccole e grandi questioni, per il bene dei cittadini".