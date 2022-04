Vandalizzata la "casa della cultura Gigi Proietti": era costata oltre mezzo milione di euro

Hanno distrutto le mura, saccheggiato gli arredi, divelti i servizi sanitari. I vandali che si sono introdotti nella “casa della cultura Gigi Proietti” hanno creato danni importanti.

Dal mercato al punto verde qualità

Un tempo adibito al mercato di via San Fiorenzo, l’immobile vandalizzato è un edificio di tre piani che doveva far parte di un Punto verde qualità mai decollato. Naufragato quel progetto, nel corso della precedente consiliatura, l’amministrazione pentastellata ha provveduto a bonificarlo e ristrutturarlo, per farvi una “casa della cultura”, poi dedicata alla memoria del celebre artista romano.

L'impegno economico

Nello spazio, dal 2020, erano anche state ricavate cinque aule scolastiche “I danni alla struttura sono ingenti e purtroppo sottraggono un bene pubblico alla cittadinanza e alla scuola” hanno commentato i consiglieri pentastellati del municipio X Alessandro Ieva, Giuliana Di Pillo e Silvia Paoletti. “Durante la nostra amministrazione avevamo acquisito l’ex mercato dal dipartimento Patrimonio capitolino con l’obiettivo di riqualificare l’immobile e una nuova destinazione d’uso – hanno ricordato i tre grillini – Avevamo fatto un grandissimo sforzo economico e tecnico impiegando oltre 500.000 euro per gli interventi e 30.000 euro per la bonifica dei rifiuti”.

Le aule per 120 bambini

Nel dettaglio, il capogruppo municipale Alessandro Ieva ha ricordato che le operazioni avevano comportato “il rifacimento dei bagni per le persone con disabilità” ed anche “la realizzazione di nuovi impianti, tramezzature” e, nel 2020, anche il trasferimento “di alcuni arredi dalla suola Quinqueremi” per consentire alla casa della cultura di ospitare “cinque classi della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Giovanni Verga”. Dal novembre dello stesso anno, quegli spazi, erano frequentati da 120 bambini. Ora gli alunni “a causa della devastazione, dovranno terminare l’anno scolastico nel vecchio edificio dell’IC Vega” hanno spiegato i tre pentastellati.