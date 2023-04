Pulizia degli arenili e migliore accessibilità: Ostia si prepara alla stagione estiva

Una bandiera blu per il litorale romano. E’ questo l’obiettivo che ha messo d’accordo maggioranza e l’opposizione del municipio X.

Per candidare Ostia e Castelporziano a ricevere il prestigioso vessillo, nella provincia di Roma riconosciuto solo ad Anzio e Trevignano, occorre garantire elevati standard sia dal punto di vista ambientale che sul piano dei servizi offerti. Questi ultimi vengono disciplinati da un atto, un’ordinanza balneare, che ogni anno l’amministrazione emette con l’approssimarsi della stagione estiva.

Le proposte in vista dell'ordinanza balneare

In previsione della stagione estiva, nel palazzo del governatorato di Ostia è stato presentato un provvedimento, già passato al vaglio delle commissione turismo e ambiente. E’ quello che fissa le linee d’indirizzo cui ispirarsi nella redazione dell’ordinanza, di consuetudine firmata tra il primo ed il quindici maggio. Una delle premesse da cui sono partiti i consiglieri che hanno presentato l’atto, sottoscritto da esponenti del PD, della civica Gualtieri e del M5s, è che nella passata stagione la pulizia degli arenili liberi ed in concessione “non è stata ritenuta sufficiente”.

Come migliorare la pulizia

Poiché il tema della pulizia, durante e prima della stagione balneare, è sicuramente centrale per un territorio che mira ad ottenere una bandiera blu, è stato proposto, ad esempio, di prevedere una “periodica raccolta manuale dei rifiuti artificiali” da affettuarsi nella stagione invernale. In quel periodo infatti la spiaggia è soggetta alla cosiddetta “vagliatura meccanica” che però a causa dell’umidità non riesce a garantire la pulizia necessaria.

Servizi igienici per tutti

Altro aspetto da migliorare è quello dell’accesso ai servizi igienici. La nuova ordinanza, per i consiglieri che hanno presentato l’atto, dovrà prevedere “l’obbligo per gli stabilimenti” di far utilizzare i bagni “a chiunque ne faccia richiesta, a prescinde dal fatto che sia o meno cliente della struttura”. Tra le migliorie che l’amministrazione deve prendere in considerazione, nel redarre la futura ordinanza, trovano molto spazio proposte legate all’accessibilità dell’arenile.

Migliorare l'accesso alle spiagge

Viene richiesta l’installazione di passarelle che consentano, alle persone con disabilità, di raggiungere la battigia ed i “punti d’ombra”. Si propone di creare parcheggi riservati e di apporre un avviso in braille, davanti ad ogni arenile, che consenta di conoscere quali sono le spiagge ed i servizi disponibili. I bagni adibiti alle persone con disabilità, viene infine rimarcato, devono essere garantiti al loro uso esclusivo.

A Roma il mare che merita

“Dobbiamo regalare a Roma il mare che merita, migliorando i servizi già esistenti, aumentando la pulizia degli arenili e l’accessibilità e visibilità delle spiagge per tutti. È fondamentale in questo senso un piano di controlli coordinato tra il Municipio, Roma Capitale, la Polizia Locale e le altre forze dell’ordine – ha commentato il presidente della commissione turismo Raffaele Biondo – Gli strumenti per avere un litorale degno di una capitale europea ci sono, vanno solo utilizzati”.