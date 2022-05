Ostia, riparte la stagione e tra gli stabilimenti spunta il “modello Rimini”

Più ombrelloni e sdraio e meno cabine. Tra gli stabilimenti che hanno chiesto di anticipare il via alla stagione balneare, c’è chi ha introdotto delle novità rispetto al 2021.

Chi anticipa l'apertura

L’inizio della stagione, come anticipato dal presidente del municipio X, quest’anno è stato posticipato al 14 maggio. Ma è una data a cui si può andare in deroga, chiedendo di anticiparla al primo maggio. E’ un’opportunità che l’amministrazione ha deciso di mettere a disposizione e che, gli stabilimenti balneari, hanno deciso di cogliere, grazie ad una richiesta congiunta che è stata inoltrata dal SIB, il sindacato italiano dei balneari.

Ombrelloni pretabili con un click

Tra i concessionari che hanno colto la possibilità di aprire in anticipo, c’è anche chi ha deciso di farlo con una formula del tutto innovativa. “Quest’anno puntiamo sul lasciare più arenile a disposizione dei clienti, che possono riservare anche per una sola giornata l’ombrellone e la sdraio” ha fatto sapere Franco Petrini, concessionario de “La nuova Pineta – Pinetina”. Lo stabilimento è tra quelli che hanno pagato il dazio più elevato alle mareggiate dello scorso inverno.

La scelta dopo le mareggiate invernali

“Molte delle nostre cabine sono andate distrutte, ma con i successivi lavori di pascimento messi in campo dalla regione, è rimasta a disposizione un po’ più di arenile rispetto all’anno scorso. Ed allora - ha spiegato Petrini - abbiamo deciso di approfittarne, seguendo il modello delle spiagge di Rimini e Riccione”. Più spazio tra gli ombrelloni, che sono aumentati di numero, e che saranno presto prenotabili attraverso il sito spiagge.it.

Il modello romagnolo

Una scelta che è stata fatta anche da altri operatori, finiti nell’elenco degli stabilimenti dov’è possibile riservare il proprio posto. Anche se, per l’attivazione del servizio, ci sarà da aspettare. Consulando la piattaforma, il servizio per questi stabilimenti non risulta infatti ancora attivo. “Per quanto ci riguarda lo sarà a breve e chi vorrà riservare un ombrellone, potrà farlo senza dover prendere una cabina” ha promesso Petrini. Una novità per questi stabilimenti che si avviano ad affrontare l'estate secondo il collaudato stile della "costiera romagnola".