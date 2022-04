Ostia: al via della stagione balneare con l’incognita dei bagnini nelle spiagge libere

Sarà scaglionato l’avvio della stagione balneare sul litorale romano. In attesa dell’ordinanza, di cui il minisindaco Falconi ha fornito delle anticipazioni, sono stati pubblicati sull’albo pretorio i nomi delle aziende che hanno vinto il bando sulle spiagge libere.

Le spiagge libere con i bagnini

Sono quattro in tutto le realtà che, ad Ostia ponente, dovranno garantire il servizio di salvamento in cambio della concessione dell’arenile pubblico per affittare sdraio e lettini. Ma erano in tutto nove i lotti messi a bando dall’amministrazione. “A pochi giorni dall’inizio della stagione balneare solo in 4 spiagge di Ostia sarà presente il servizio di salvamento, nelle altre 5 al momento i bagnanti si dovranno accontentare dei cartelli informativi” hanno sottolineato i consiglieri pentastellati Alessandro Ieva, Silvia Paoletti insieme all’ex minisindaca Giuliana Di Pillo.

L'accusa dei grillini

E per quanto riguarda le spiagge libere di Capocotta e Castelporziano, lì bisognerà attendere il 5 maggio, ultimo giorno utile per presentare le offerte. Dunque, “ben oltre i tempi promessi in campagna elettorale da Falconi” hanno obiettato i grillini, che anche per questo parlano di “evidenti ritardi” e “un pressappochismo generalizzato”, quali “segnali di un annunciato fallimento del PD e della sua coalizione”.

La promessa dell'amministrazione

A differenza di quanto avvenuto nel corso dell’ultima stagione balneare, il presidente Falconi ha fornito delle rassicurazioni. Il minisindaco ha promesso che “nelle spiagge libere l’assistenza sia garantita tutti i giorni, non soltanto nel fine settimana” com’è avvenuto nel 2021, in occasione per i mesi di maggio, giugno e settembre. “Ci saranno bagnini sempre, per tutta la durata della stagione balneare” ha dichiarato Falconi. Per ora, sono garantita nelle quattro spiagge libere che sono state assegnate ad Ostia.