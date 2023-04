Atac aumenta le corse verso il mare: gli orari dei bus per le spiagge

La primavera è ormai entrata nel vivo e l’estate è alle porte, e Atac è pronta a potenziare le linee bus che portano verso il litorale. Da sabato 29 aprile, dunque, aumenta la frequenza dei mezzi che portano sino alle spiagge di Ostia, ovvero quelli della linea 7 e della linea 72.

Gli orari della linea 7 per Ostia

Per quanto riguarda la linea 7, quella che collega la stazione Colombo a Torvaianica/Campo Ascolano percorrendo la via Litoranea con fermate in corrispondenza delle spiagge di Roma Capitale "i cancelli" e di Capocotta, nei giorni feriali circolerà anche nei festivi e farà più corse nei feriali. Cambia anche l'orario delle prime e ultime corse. nei feriali prima e ultima corsa da Colombo alle 6.30 e alle 21.30. Da via Litoranea alle 7.05 e alle 22.00. Nei festivi, prima e ultima corsa da Colombo alle 7.40 e allle 21.30; da via Litoranea alle 8.10 e alle 22.00.

Gli orari della linea 62

La linea 62 viene invece riattivata, visto che circola soltanto nella stazione estiva. I bus collegano il Porto Turistico di Ostia (via Domenico Baffigo) a Castelporziano (lungomare Amerigo Vespucci) percorrendo il lungomare e transitando dalle stazioni Lido Centro e Colombo. Prima e ultima corsa dal Porto alle ore 7.00 e alle 22.00. Da Castelporziano prima e ultima corsa alle ore 7.45 e alle ore 22.45.