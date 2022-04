Ostia, il municipio X ha deciso: stabilimenti prorogati per tutto il 2022

Il municipio X conferma l’intenzione di prorogare gli stabilimenti balneari ed i servizi di ristorazione presenti sul demanio pubblico.

Il provvedimento annullato dal TAR

La giunta Falconi, annullando il bando che era stato predisposto dalla precedente amministrazione, perché su oltre un terzo degli stabilimenti messi a gara – 13 su 37 – non erano pervenute proposte, aveva deciso di lasciare le concessioni in mano ai privati che già le detenevano. Lo aveva fatto con una modalità che, il TAR del Lazio, aveva contestato.

Per il tribunale infatti la Giunta municipale, essendo “un organo di indirizzo politico”, non avrebbe potuto revocare una procedura che era frutto di un atto amministrativo. Serviva, in altre parole, l’intervento di “un organo di natura gestionale”. Intervento che di fatto è arrivato, grazie ad una determina dirigenziale firmata dal direttore dell’ufficio municipale sul demanio marittimo.

La determina che proroga le concessioni

Il nuovo provvedimento firmato dal dirigente municipale, prevede di estendere la durata delle concessioni scadute sono state messe a bando, entro il 31 dicembre 2022. Vale per tutte ad accezione dello stabilimento denominato “Isola Fiorita”, in quanto , si legge nella determina “rispetto agli altri lotti messi a bando ha caratteristiche specifiche essendo ‘libera’- visto che dal 2018 era senza concessionario - e priva di abusi edilizi e pertanto può essere aggiudicata scongiurando il danno erariale”. Per gli altri stabilimenti, prima che siano messi a bando, vanno verificati eventuali abusi edilizi.

Per gli altri 36 lotti, quindi, vale una cosiddetta “proroga tecnica” fino al 31 dicembre 2022. Tra le proteste di chi, fino a pochi anni fa, governava il territorio che, con una nota firmata da tutti i consiglieri M5s, bacchetta la soluzione trovata come un “pasticciaccio brutto.

Il pasticciaccio brutto

“Sulle spiagge del Municipio X regna il caos totale – ha commentato il capogruppo pentastellato ed ex assessore municipale Alessandro Ieva – L'ostinazione d”el presidente Falconi di lasciare le concessioni balneari agli attuali concessionari a tutti i costi ha raggiunto livelli ineguagliabili”. Al riguardo Ieva ha contestato “una fantasiosa proroga tecnica delle concessioni al 2022 per accertamenti su presunti abusi edilizi”. Abusi che invece non ci sono nello stabilimento “Isola Fiorita” per il quale, quindi, non vale la proroga e che, pertanto, viene aggiudicata alla società che aveva partecipato al bando.