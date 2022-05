Ostia, fiamme in via della Paranzella: carabinieri salvano un uomo

Attimi di grande paura a Ostia nel primo pomeriggio di oggi, sabato 14 maggio. Un incendio ha infatti interessato un palazzo popolare in via Paranzella. Qui si è sviluppato un rogo all'interno dell'appartamento all'ultimo piano. In pochi minuti il fumo ha avvolto l'intera struttura. Ad intervenire per primi i carabinieri di Ostia che hanno tratto in salvo l'inquilino, un uomo di 53 anni. Portato all'ospedale Grassi di Ostia le sue condizioni non sarebbero gravi.

A spegnere l'incendio i vigili del fuoco di Ostia che in pochi minuti hanno domato l'incendio. Nessuna notizia ufficiale sulle cause del rogo, esploso sembrerebbe per cause accidentali.