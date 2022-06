Ostia, sul lungomare dieci fermate restano senza collaudo: "Sono troppo strette, vogliamo farle ampliare"

Sul lungomare di Ostia ci sono delle fermate dell’autobus inutilizzate. Sono relativamente nuove, perché realizzate nel 2021. Ma non sono mai entrate in funzione perché non è stato effettuato ancora il loro collaudo.

Le fermate da modificare

Sono in tutto una decina e si trovano tra lungomare Paolo Toscanelli e lungomare Lutazio Catulo, a ridosso della pista ciclabile. Ed è stata proprio la realizzazione di quest’ultima che, avendo comportato la riorganizzazione della carreggiata, ha portato allo spostamento delle vecchie fermate a bordo strada. Solo che, quelle di nuove realizzazione, una decina in tutto, sono state collocate su un marciapiede troppo piccolo per soddisfare le richieste di tutti gli utenti del servizio di trasporto pubblico.

Marciapiedi da ampliare

La questione, valutata dalla commissione mobilità del municipio, è stata portata all’attenzione di tutto il parlamentino lidense. “Abbiamo deciso di adeguare le pedane portandole fino a 2 metri di larghezza e di installare, contestualmente, parapedonali e pensiline” ha spiegato Leonardo Di Matteo, presidente della commissione lavori pubblici e mobilità. L’ampliamento è stato considerato necessario per consentire anche ai passeggeri con la carrozzina ortopedica di poter accedere al servizio di trasporto pubblico.

L'accesso delle persone disabili

Il provvedimento approvato in consiglio municipale è stato salutato con soddisfazione anche da, Mirella Arcamone, presidente della commissione politiche sociali. L’intervento di adeguamento richiesto nelle dieci fermate sul lungomare “aumenta la possibilità di movimento in autonomia delle persone con disabilità motoria. In questo modo – ha sottolineato Arcamona – va delineandosi l’idea di un Municipio realmente, inclusivo”.

Paline del bus da rimuovere

In attesa dei correttivi alle pedane, ha poi spiegato Di Matteo “dovrenno essere momentaneamente rimossi gli impianti, che generano confusione tra i cittadini interessati a prendere il bus”. La presenza delle paline, sul lungomare da quasi 8 mesi, non significa infatti che le fermate siano attive, perché vanno ancora collaudate. Operazione che, a questo punto, arriverà dopo gli interventi di adeguamento richiesti dal municipio X.