Ostia, nell'ex Palazzo Governatorato i ponteggi restano in eterno

La prima pietra del palazzo del governatorato di Ostia risale all’estate del 2024. L’edificio che attualmente ospita la sede del municipio X ha dunque quasi cento anni di storia. Gli ultimi otto, li ha passati con la sua torre nascosta dai ponteggi.

Un cantiere datato

I lavori sull’edificio appaiono ormai datati. Sono partiti nel 2010 ed hanno riguardato varie porzioni dello storico edificio. Nel 2014, completati gli interventi sulle falde del tetto, era stata annunciata la rimozione sia dei relativi ponteggi che di quelli presenti intorno alla torre. Questi ultimi però sono rimasti al proprio posto. La riqualificazione, pertanto, non è ancora stata ultimata. Una questione che l’ente di prossimità è ora chiamato ad affrontare.

Un palazzo da valorizzare

“I lavori non sono terminati e dunque le impalcature servono anche come contenimento per le parti pericolanti” si legge in un documento che la consigliera Sara Adriani (Fratelli d’Italia) ha portato all’attenzione del parlamentino di piazza della stazione vecchia. Non è chiaro, in questo momento, quali siano gli interventi che devono essere completati. Ma “un palazzo storico di tale importanza, non può essere lasciato in quel modo per quasi dieci anni” ha sottolineato la consigliera di Fratelli d’Italia.

L’edificio, progettato dall’architetto Vincenzo Fasolo proprio negli anni della bonifica e della successiva edificazione di Ostia, continua a rappresentare una cartolina del territorio. Ma l’immagine che i tubi innocenti restituiscono, è quella di un edificio in cui permane un perenne stato di cantiere.

La richiesta d'intervento

Da qui la richiesta rivolta al presidente Falconi di “attivarsi” per poter “risolvere la situazione sollecitando la Sovrintendenza capitolino alle Belle Arti nonché gli uffici competenti” si legge nel dispositivo portato in aula da Fratelli d’Italia, “affinché vengano con urgenza ripresi e terminati i lavori”. Ne vale della sicurezza ed ancor più del decoro di quello che, a buon diritto, rappresenta un palazzo simbolo della storia di Ostia.