Ostia: entrano in un'edicola e rubano 1300 dalla cassa

Una sorta di assalto per derubare un'edicola. I Carabinieri di Ostia hanno arrestato una donna, di origini cilene, senza fissa dimora, per furto aggravato. La sudamericana, insieme a due complici ancora in corso di identificazione, si sono introdotti in un’edicola e, dopo aver distratto il titolare, hanno rubato dalla cassa circa 1.300 euro, dandosi poi alla fuga.

Allertati dalla vittima, i Carabinieri sono riusciti a bloccare la 36enne, mentre i suoi “soci” sono riusciti a far perdere le loro tracce. La donna è stata arrestata e trattenuta nelle camere di sicurezza dell’Arma in attesa dell’udienza di convalida.