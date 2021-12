Crolla una ringhiera e nelle “case di sabbia" di Ostia ora è vietato affacciarsi dai balconi

Ancora una ringhiera crollata dal balcone di una palazzina popolare. Ancora una volta da una delle cosiddette “case di sabbia”. Scene già vissute dai residenti degli ex alloggi Armellini di Nuova Ostia. Quello che cambia è la via dove, il pericoloso distacco, è avvenuto.

Il crollo della ringhiera

Questa volta il crollo della ringhiera di ferro è avvenuto al civico 20 di via Enea Picchio e non, come in passato, in vai Fasan. Ma si tratta della strada parallela, a pochi passi dal porto di Ostia. “Sono le ex palazzine di Armellini – ha ricordato Emanuela Isopo, segretaria di Unione Inquilini Fiumicino/Ostia – la segnalazione del crollo è arrivata intorno alle 9 dell'8 dicembre. I vigili del fuoco sono intervenuti in tarda mattinata, per mettere in sicurezza la parte della ringhiera pericolante”.

Il precedente

Scene già vissute, che gli inquilini di Nuova Ostia sperano di non dover rivivere in futuro. “Purtroppo era già capitato in via Marino Fasan ed in quel caso la ringhiera è rimasta penzoloni per tutta la giornata” ha ricordato la segretaria locale di Unione Inquilini. Ed in quel caso, per evitare altri distacchi, la porzione rimasta di ringhiera era stata messa “in sicurezza” con dei semplici tiranti.

Ferma l'acquisizione delle palazzine

Gli immobili interessati da questi crolli, sono al centro di un contenzioso. L’amministrazione capitolina, durante gli anni della giunta Raggi, si era detta interessata ad acquisirli. Sono 41 palazzine, per un totale di 1042 alloggi, a pochi passi dal Porto di Ostia. La vicenda non si è però mai sbloccata. “Ora gli inquilini di tutta la palazzina sono stati diffidati dall’affacciarsi dai balconi – ha annunciato Isopo – purtroppo in questa sorta di limbo, nessuno effettua alcun tipo di manutenzione, né la proprietà né il comune. E così si perdono opportunità importanti, come quelle legate ai bonus del governo sulle facciate”.

La richiesta d'intervento

“Sono passati quasi due mesi dall'insediamento della Giunta Pd e ancora silenzio sulle criticità maggiori che attanagliano il nostro territorio. In particolare sullo stato di abbandono delle case di edilizia popolare, praticamente a rischio crollo come avvenuto in un alloggio dove è ceduto un balcone - hanno commentato in una nota i consiglieri leghisti del Municipio X Monica Picca e Alessandro Aguezzetti - Adesso che l'Amministrazione Falconi si è spartita le poltrone in giunta, pensa di occuparsi di questa emergenza nel Municipio X?”.