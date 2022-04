Ostia Antica, c'è un immobile abbandonato da 35 anni: andrà alla protezione civile

Ad Ostia Antica, accanto all’ingresso della scuola primaria di via Pericle Ducati, c’è un immobile nascosto da una folta vegetazione.

Abbandonato da 35 anni

L’edificio, ad un piano, è inutilizzato da anni ed all’interno versa in pessime condizioni. L’immobile nel 2021 è stato preso in carico dall’allora giunta Di Pillo per destinarlo, insieme all’area verde che lo circonda, alle associazioni di protezione civile. “La nostra intenzione è sempre stata quella di istituire un presidio di Protezione Civile ad Ostia Antica ed avevamo individuato nell'immobile di Via Pericle Ducati, abbandonato da 35 anni, il sito ideale” ha recentemente ricordato Alessandro Ieva, già assessore all’ambiente della giunta Di Pillo ed oggi capogruppo in municipio X.

La scelta dell'amministrazione

“Con questa scelta, non solo politica ma anche culturale e sociale, andavamo a creare una vera e propria doppia opportunità per Ostia Antica: la valorizzazione di un immobile abbandonato da decenni e la nascita di un presidio di protezione civile a favore del territorio e dei cittadini” ha spiegato il pentastellato Ieva. Quell’intenzione è stata fatta propria anche dall’attuale amministrazione municipale, di centrosinistra, guidata dal presidente Falconi.

L'immobile a bando

Per riqualificare lo spazio, che si trova all’angolo con via dei Romagnoli, l’attuale assessore municipale Guglielmo Calcerano ha firmato un apposito provvedimento. Prevede la pubblicazione d’ una manifestazione d’interesse per l’assegnazione sia dell’immobile che dell’attigua dell’area verde. L’obiettivo, in linea con quanto previsto dalla precedente amministrazione, è quello di destinarlo ad associazioni di protezione civile, con cui predisporre un’apposita convenzione.

I lavori di ristrutturazione

La manutenzione dell’immobile, compresa la sua ristrutturazione, ha chiarito l’assessore Calcerano, “sarà a carico dell’associazione di protezione civile che si aggiudicherà la manifestazione d’interesse”. Ed a giudicare dalle immagini i lavori, all'esterno per contenere la ricrescita vegetativa, ed all'interno per ristrutturare i locali, non saranno di poca spesa.