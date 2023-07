Ostia Antica, due ascensori per il cavalcavia: collega l'area archeologica con la stazione

C’è una cavalcavia che attraversa la via del Mare e la via Ostiense, all’altezza della stazione di Ostia Antica. E’ una struttura che, per chi è costretto a spostarsi su una carrozzina ortopedica, per le famiglie con i bambini piccoli o per chi ha problemi di deambulazione non è accessibile. Ma lo diventerà.

Gli ascensori sul ponte pedonale

Il municipio X ha annunciato il via libera alla realizzazione due ascensori ai lati del ponte pedonale. “Nel corso della commissione che aveva all’ordine del giorno l’aggiornamento del progetto è stato annunciato di fatto l’ok all’installazione di due elevatori presso il cavalcavia pedonale situato davanti alla stazione di Ostia Antica” ha fatto sapere Leonardo Di Matteo, presidente della commissione mobilità e lavori pubblici.

La precedente ipotesi dell'attraversamento semaforico

La struttura rappresenta un importante attraversamento per gli utenti che arrivano dalla stazione della Roma Lido ed anche per quanti abitano ad Ostia Antica. In passato il municipio aveva ipotizzato anche la realizzazione di un attraversamento pedonale semaforico. Una proposta che era stata condivisa in maniera trasversale e che, necessariamente, doveva comportare l’eliminazione delle barriere in orsogrill che separano la via del mare e la via Ostiense. Non sarà però necessario perché, al posto di questo attraversamento, si è deciso d’investire eliminando le barriere all’accesso del cavalcavia.

Il ruolino di marcia per l'intervento

“I lavori sono previsti nell’ultimo trimestre del 2023 per una durata complessiva di circa 5 mesi” ha annunciato Di Matteo, di concerto con l’assessore ai lavori pubblici Guglielmo Calcerano. Dal punto di vista del cronoprogramma, Calcerano e Di Matteo hanno spiegato che già lo scorso 30 marzo si erano concluse le indagini geologiche, geotecniche e sismiche. Undici giorni più tardi il dipartimento Simu ha acquisto il progetto dell’opera che è stato inviato, per approvazione al Genio civile, arrivata ad inizio luglio. Nel frattempo il responsabile del dipartimento ha convalidato il progetto che, ha spiegato Di Matteo “è stato inviato a Cassa Depositi e Preisti per l’ok al muto che finanzierà l’intervento”. Per la primavera del 2024 la barriera architettonica sarà abbattuta.

In ascolto dei cittadini e dei tecnici

“Abbiamo dato continuità al progetto della precedente amministrazione, un’opera che i cittadini attendevano da tempo – hanno ricordato Calcerano e Di Matteo - Un progetto di grande prestigio che cancellerà le barriere architettoniche attualmente presenti, consentendo a tutti di oltrepassare la via del Mare e la via Ostiense. Orgogliosi anche perché il tutto è stato portato a termine in maniera inclusiva, ascoltando tecnici e cittadini” tra cui la consulta della disabilità ed il comitato pendolari della Roma Lido. Dopo l'estate, prima dell'avvio dei lavori, è stata annunciata anche una commissione sul posto che sarà interessato dai cantieri.