Nelle case del comune sistemate le cantine invase dai liquami

I garage delle case popolari di viale Vasco De Gama, ad Ostia, sono tornati ad essere pienamente agibili. E’ stato infatti completato il lavoro di bonifica, nei civici 140-142, che consente di utilizzare i locali senza inconvenienti. Gli immobili, che fanno parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica del comune di Roma, sono caratterizzati anche dalla presenza di impalcature e ponteggi sistemati per realizzare interventi sulla facciata, la cui presenza ha portato anche alla chiusura del prospicente tratto di strada.

Le cantine degli alloggi comunali

La notizia della sistemazione delle cantine, arriva dopo un analogo intervento messo in campo, sempre su immobili Erp del Comune, in via delle Azzorre, sempre ad Ostia. In quel caso il problema, ora risolto, era legato al frazionamento di 76 appartamenti. Erano stati trasformati in 110 alloggi, senza però aumentare la sezione delle tubature delle fogne.

I lavori in via Vasco De Gama, invece, i garage versavano da anni in condizioni degradate a causa della presenza di liquami provenienti da perdite nelle condutture rotte. Pertanto “l’intervento – ha spiegato il municipio X in una nota firmata dagli assessori Calcerano e Sesa, insieme ai presidenti di commissione Di Matteo e Arcamone - è consistito in una riqualificazione degli ambienti mediante autospurgo. Sono state inoltre disostruite, laddove possibile, anche alcune condutture esistenti mediante canal jet, e sono state sostituite invece intere tratte di tubazioni fognarie”.

“Le operazioni hanno previsto anche dieci nuove pompe di sollevamento (perché mancanti o guaste) e dieci nuovi quadri elettrici a norma dotati di allarmi di segnalazione di casi di avaria/malfunzionamento”.

I ponteggi e la strada da riaprire

Per quanto riguarda invece ponteggi, Leonardo Di Matteo e Mirella Arcamone presidenti rispettivamente della commissione lavori pubblici e di quella alle politiche abitative, hanno fatto sapere di aver recentemente convocato una seduta congiunta delle loro commissioni da cui è scaturito un sopralluogo, svoltosi il 22 marzo con i dipartimenti capitolini. “C’è l’impegno – hanno così annunciato i due consiglieri – ad un’ urgente messa in sicurezza e controllo sistematico delle impalcature che precederà la successiva presa in carico dei lavori strutturali. Proprio a seguito dei controlli e della messa in sicurezza sarà possibile procedere il più velocemente possibile alla riapertura del tratto di strada di via Vasco de Gama chiuso da anni”.