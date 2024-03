Ostia, la Capitaneria chiude il tratto di mare davanti a sei stabilimenti

È stata firmata una nuova ordinanza da pare della Capitaneria di porto di Roma che ha “misure urgenti di interdizione del tratto di mare antistante e del tratto di litorale demaniale”.

Le conseguenze delle mareggiate

L’azione erosiva del mare ha provocato seri danni, soprattutto nella zona Levante di Ostia. I balneari da anni invocano l’intervento della regione per mettere al riparo le strutture che, a causa delle mareggiate, sono state lesionate. Ma anche per ripristinare l’arenile, sempre più esiguo, a disposizione dei bagnanti. La condizione attuale però non è sicura ed è per questo che la Capitaneria di porto ha firmato la recente ordinanza.

Le aree interdette

A far prendere la decisione due sopralluoghi, effettuati dalla “delegazione di spiaggia di Ostia, a novembre ed a metà febbraio. Hanno permesso di accertare il persistere delle condizioni di pericolosità del tratto di litorale compreso tra il civico 10 del lungomare Lutazio Catulo ed il civico 64 del lungomare Amerigo Vespucci. È il tratto di costa dove sono presenti gli stabilimenti “Nuova Pineta Pinetina”, “Hibiscus”, “Kursaal”, “Shilling”, “Sporting beach” “Venezia” “V-lounge beach” e “Dopolavoro Atac”.

Cosa è stato vietato di fare

È in sostanza vietato, lungo il litorale, anche solo stazionare o transitare lungo la battigia “per una profondità lato terra di 20 metri”. Ma il divieto vale anche per il tratto di mare antistante i sei stabilimenti balneari. Lì è vietato, ad una distanza inferiore ai 50 metri dalla costa, navigare, fare immersioni, svolgere attività di pesca, praticare spor come il surf o il kyte-surf. È vietata anche la balneazione, nel tratto di mare delle strutture coinvolte dal fenomeno erosivo.

Il fenomeno erosivo, come ha potuto accertare anche la delegazione della Capitaneria di porto di Roma, ha già coinvolto parte delle strutture realizzate sulla costa, tra quelle ricadenti nelle sei concessioni balneari citate. Il divieto rimane pertanto in vigore fino a quando non risultino ripristinate le condizioni di sicurezza, al momento non sufficientemente garantite.