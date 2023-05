L'ordinanza balneare cancella il kite surf dalle spiagge di Roma: “Scelta sbagliata, è uno sport olimpionico”

Sono centinaia gli appassionati di skite surf che, per la pratica dello sport, fanno riferimento alle spiagge della Capitale. Quest’anno l’ordinanza balneare firmata da Roberto Gualtieri e presentata dal minisindaco Mario Falconi, non ha riservato loro neppure una spiaggia.

La raccolta firme online

La mancanza è stata subito colta dai kiter che, al riguardo, hanno lanciato una petizione su piattaforma change.org. Nel 2021 era stato infatti concessa loro la possibilità di allenarsi a Castel Porziano. La nuova stagione balneare, che prende ufficialmente avvio dal 10 maggio, non ha invece considerato le necessità di questi sportivi.

Il divieto per gli appassionati

Nell’ordinanza balneare stilata da Gualtieri, c’è un articolo, il secondo, che viene dedicato ad elencare le varie prescrizioni. Nell’ambito delle spiagge, anche libere, stabilimenti balneari, varchi di accesso alla battigia -vi si legge – è vietato esercitare l’attività di kitesurf, acquascooter, sci nautico” ed altri sport “se non nei limiti e con le modalità previsti dalle ordinanze della Capitaneria di Porto di Roma”. Nell’ordinanza del 2022 era presente la stessa prescrizione. Qual è la differenza allora?

Nel 2022 previste due spiagge per il kite surf

Nel 2022 il sindaco, pur prevedendo il divieto di fare kite surf nelle modalità tutt’oggi stabilite, aveva previsto delle deroghe proprio per gli appassionati. All’articolo 11 della vecchia ordinanza balneare, venivano infatti indicate le zone, tra il II ed il III cancello e nel tratto di litorale noto come il “cancello zero”, dove era possibile praticare il kite surf. Questa possibilità è del tutto preclusa con la nuova ordinanza.

Una disciplina da Olimpiadi

“Sono pochissime le spiagge del litorale laziale in cui viene consentito ai kiter di potersi allenare – ha fatto notare il consigliere municipale di EuropaVerde Valerio Facchinelli – eppure parliamo di uno sport che verrà ospitato tra le nuove discipline alle prossime Olimpiadi, previste il 2024 a Parigi. A Roma avevamo delle spiagge, a Castel Porziano, dove era possibile praticarlo. Per questo ho presentato un provvedimento che spero possa trovare il sostegno in aula dei colleghi, con il quale richiedere di istituire aree dove poter svolgere in sicurezza questo sport, confermando i luoghi che erano previsti nello scorso anno”.

In sostanza viene chiesto di fare un passo indietro al sindaco Gualtieri, riammettendo la presenza sull’arenile del municipio X degli appassionati di questa disciplina. “L’auspicio – ha concluso Facchinelli – è che possa essere il primo passaggio verso una nuova e più complessa attenzione verso le attività sportive in mare”.