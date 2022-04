"Dalle spiagge libere agli stabilimenti, ecco come sarà la stagione balneare di Ostia"

Le spiagge libere, quelle destinate ai cani, i servizi rivolti ai bagnanti e le regole per gli stabilimenti balneari. Sono tanti i nodi da affrontare in previsione dell’apertura della stagione estiva. Nodi che saranno sciolti dall’ordinanza del sindaco Gualtieri sulla quale, il presidente del municipio X Mario Falconi, ha fornito qualche indicazione.

Presidente Falconi, negli anni abbiamo visto slittare l’avvio della stagione balneare. Questa volta quale sarà la sua data di inizio?

Per le spiagge libere che sono state aggiudicate partirà il primo maggio e si protrarrà fino al 30 settembre. E stesso arco temporale vale per gli stabilimenti balneari. Per le spiagge di Castelporziano e Capocotta, invece, stiamo affrontando la questione dei bagnini e quindi apriranno il 15 maggio, fino al 15 settembre.

Con il bando scaduto ad inizio aprile avevate messo a bando 9 spiagge libere. Quante sono quelle per le quali avete ricevuto offerte?

Sono quattro. Le altre, ad Ostia Ponente, le stiamo assegnando. Ma lì c’è il tema dei lavori in corso contro l’erosione dell’arenile, e non sono ancora terminati. Lo saranno per la fine del mese, quindi prevedo che in quel caso la stagione balneare possa essere inaugurata il 15 maggio.

E tra queste c’è anche la spiaggia per i cani?

Sì, abbiamo intenzione di tenere una spiaggia libera per i cani anche ad Ostia ponente, anche se probabilmente non sarà quella dello scorso anno. Rispetto al passato poi vorrei aggiungere che vogliamo garantire maggiori controlli e servizi. Gli animali infatti dovranno essere vaccinati e forniti di chip.

Quindi è confermata la presenza di una spiaggia ad Ostia ponente?

Sì. Inizialmente pensavamo di aprirne una soltanto a Castelporziano. Ma così facendo avremmo scontentanto gli abitanti di Ostia che hanno un animale domestico. Pertanto ribadisco che avremo due spiagge, il doppio dell’anno scorso.

Nel 2021 aveva fatto discutere la decisione di fornire una quotidiana assistenza bagnanti, nelle spiagge libere, soltanto nei mesi di luglio e agosto. Quest’anno cosa farete?

A noi non è piaciuto il modo di organizzare quel servizio. Quindi faremo in modo che nelle spiagge libere l’assistenza sia garantita tutti i giorni, non soltanto nel fine settimana. Ci saranno bagnini sempre, per tutta la durata della stagione balneare.

E per quanto riguarda i servizi che saranno forniti, su cosa potranno contare i bagnanti delle spiagge libere? Ad esempio per cibo e bevande è previsto qualcosa?

La somministrazione di cibo e bevande non sarà contemplata. Noi ci dedicheremo a garantire la pulizia dell’arenile, la predisposizione dei wc che, a differenza di quanto accaduto nel passato, non saranno sul lungomare ma sull’arenile. E l’assistenza bagnanti di cui dicevo prima.

Per quanto riguarda gli stabilimenti, le cui concessioni sono in larga parte state prorogate, ci sono delle regole particolari cui devono sottostare, ad esempio, per garantire la fruizione delle persone con disabilità o la disponibilità dei fasciatoi per i bebè nei bagni?

L’accesso alla spiaggia delle persone con disabilità è un tema che ci sta molto a cuore. Vogliamo che sia garantita realmente, e non mi riferisco solo agli stabilimenti perché deve valere anche per le altre spiagge. In passato ho visto delle pedane che, pur partendo dall’ingresso, non consentivano di arrivare sulla battigia e questo non deve più ripetersi. Per quanto riguarda i fasciatoi, stiamo verificando il da farsi.

In conclusione, sa indicarci quando verrà pubblicata l’ordinanza balneare?

Dopo il 25 aprile direi, quindi presto. Non so darle la data esatta ma so che il sindaco la firmerà a breve.