Ostia, più spazi a disposizione per l’ex Anffas: arriva il via libera del municipio X

Il municipio X ha approvato il provvedimento che, oltre a rinnovare la concessione dei vecchi locali, consentirà all’ex Anffas di usufruire di nuovi spazi.

Alla Fondazione Roma Litorale va infatti la gestione anche dell’ex Città dei mestieri, dismessa da anni, che verrà riqualificata proprio con i fondi dell’ex Anfass per fornire più servizi alle persone con fragilità e disabilità.

Una lunga attesa

“Vediamo la luce per i nostri figli, dopo un lunghissimo lavoro insieme al municipio e un attesa dal 2009, da quando decidemmo di prestarle al servizio di tutela salute mentale e riabilitazione dell' età evolutiva della Asl Roma 3” ha commentato Ilde Platerori, la presidente della Fondazione Roma Litorale (ex Anffas) “Questo sarà possibile grazie a grandi interventi economici a nostro carico, che ci siamo impegnati a mettere in campo”.

Grazie alla nuova sede si realizzano almeno due obiettivi. Si mettono a disposizione dei locali più accessibili per “bimbi e famiglie che non debbono continuare a percorrere una rampa in inverno ed in estate” ha commentato Platerori. Ed allo stesso tempo si ha la possibilità di soddisfare le richieste di più utenti, sono infatti “troppe le famiglie che potrebbero essere prese in carico, ma mancano gli spazi per farlo” ha ricordato la presidente dell’ex Anffas. Ora ce n’è uno in più.

La soddisfazione del municipio X

“Finalmente possiamo dare certezze ad un servizio di assistenza e cura per le persone con gravi fragilità di assoluta e riconosciuta eccellenza e garantirne la permanenza sul nostro territorio – ha dichiarato il presidente del municipio X Mario Falconi, commentando l’approvazione della delibera che rinnova ed ampia la concessione dei locali - La Fondazione (ex Anffas) lavora dagli anni '80 come organismo di persone e famiglie con disabilità intellettiva e del neurosviluppo, dal 2007 eroga un progetto autismo all'avanguardia”.

I numeri della Fondazione Roma Litorale

I numeri della Fondazione sono tali da farne un’eccellenza del territorio. Sono tanti i giovani che, grazie al lavoro degli specialisti dell’ex Anfass, sono riusciti a fare importanti progressi. Sul piano relazionale e, non di rado, anche su quello occupazionale. Come ricordato da Falconi la struttura “autorizzata è accreditata con il servizio sanitario regionale e con Roma Capitale, ha in carico 500 persone, 160 i lavoratori impiegati. È dunque una decisione importante quella deliberata dal consiglio municipale – ha aggiunto il minisindaco - perché ci impegna e ci dà forza per procedere al rinnovo ed all'ampliamento della concessione, nonché alla risoluzione dei decennali problemi strutturali connessi all'impianto elettrico e al collaudo dell'ascensore”.

“L’apprezzamento e i complimenti arrivati in questi giorni riconoscono i sacrifici e il lavoro fatto negli ultimi 15 anni e da sempre. Aspettiamo con impazienza che prima dell’estate possa arrivare quanto stabilito dall’assise municipale – ha commentato la presidente dell’ex Anffas che ha voluto rivolgere il proprio ringraziamento anche al direttore generale Stefano Galloni che “grazie alle sue doti manageriali e umane ha portato la Fondazione a essere uno dei pilastri del terzo settore sul litorale romano e non solo”.