Una nuova linea notturna per collegare Ostia con il Centro: il municipio X lancia la proposta

Non c’è soltanto il riordino delle linee di trasporto diurno nel quadro che l’amministrazione sta disegnando per migliorare la mobilità del municipio X. L’ente di prossimità, dopo aver incassato il via libera anche per la sistemazione del piazzale della stazione del Lido, punta a garantire un servizio di collegamento notturno da Ostia ed il centro cittadino.

Perchè il riordino del collegamento notturno

“Con il progetto di riordino del trasporto pubblico notturno termina l’isolamento dei nostri concittadini garantendo il diritto alla mobilità come un diritto fondamentale” hanno annunciato il minisindaco Mario Falconi ed il presidente della commissione mobilità Leonardo Di Matteo. Il progetto di riordino è contenuto in un provvedimento che è stato presentato, ed approvato, giovedì 15 giugno dal consiglio municipale. Si tratta di una mozione, un atto quindi che impegna il presidente Falconi a chiedere al dipartimento mobilità e trasporti ed Roma servizi per la mobilità, di attivare una nuova linea e modificare quella esistente.

La modifica alla linea esistente

“La linea notturna attuale con il suo percorso e con le relative fermate non va infatti a coprire molte zone del territorio - ha dichiarato Di Matteo, spiegando qual è il senso della nuova richiesta- Il nuovo capolinea sarà alla stazione di Lido Centro e a Piazza Venezia e l’itinerario includerà anche l’area di Ostia Ponente”. In sostanza, così facendo, non si limiterà com'è ora a collegare Piazza Venezia con Cristoforo Colombo, perchè arriverebbe fino a Lido Centro.

In questo modo migliorerà la qualità e l’utilità del servizio. “E’ una modifica che va ad integrare il progetto di riordino del trasporto pubblico. Un progetto messo in campo per correggere eventuali inefficienze con l’attivazione anche di una nuova linea aggiuntiva alla nME per garantire la mobilità in sicurezza dei fruitori del servizio notturno di altri territori. In questo modo ogni quadrante sarà servito in modo adeguato”.

Le fermate ipotizzate

La nuova linea notturna, secondo la richiesta maturata dal parlamentino di Ostia, avrà il capolinea alla Stazione di Lido Centro e a piazzale dell’Agricoltura permette di andare a coprire la zona di Ostia Levante, i territori dell’Infernetto transitando in via Castel Porziano e via Wolf Ferrari a Casal Palocco transitando per via Casal Palocco e Gorgia di Leontini, per Acilia transitando in via Macchia di Saponara, via Canevari e via Molajoli e ad Axa Malafede transitando per via Menzio, via Usellini, via Ghessa e via Gioja, via Posidippo e Piazza Eschilo collegando così il centro della città di Roma Capitale.

“La nuova linea - ha concluso Di Matteo – così facendo avrà su viale America l’intermodalità con la stazione della metro B Eur Palasport e in viale Beethoven l’intermodalità con la linea notturna nME direzione Piazza Venezia”. In tal modo “passo dopo passo – hanno chiosato Falconi e Di Matteo – renderemo più efficiente il trasporto pubblico del nostro Municipio concludono Falconi e Di Matteo.