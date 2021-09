Elezioni Municipio X: chi è Claudio Ridolfi, candidato presidente del Popolo della Famiglia

Claudio Ridolfi è il candidato presidente nel Municipio X per Il Popolo della Famiglia, il movimento politico di ispirazione cristiana fondato l'11 marzo 2016 da Mario Adinolfi insieme con Gianfranco Amato e Nicola Di Matteo che ha candidato Fabiola Cenciotti alla carica di sindaca

Ridolfi è nato a Roma e ha 59 anni. Ha conseguito il diploma di geometra, ha lavorato per 12 anni negli Stati Uniti, e oggi si definisce imprenditore: “L'idea di candidarmi è maturata quando mi sono avvicinato a persone di un certo spessore morale - ha spiegato ufficializzando la candidatura alle elezioni amministrative del 3-4 ottobre - genitori come me, con principi sani e con il desiderio di restituire ai propri figli un territorio sano, dove ci sia il rispetto per il prossimo, e, di conseguenza un ripristino di ‘ordine’ per cercare insieme di donare nuovamente forza e dignità ad Ostia, una località che ha tanto da dare a tutti se rispettata nella giusta misura”.

“La nostra linea di pensiero - ha aggiunto Ridolfi - volge in primis all'aiuto nei confronti di tutte quelle famiglie che non riescono ad affrontare non più il cosiddetto ‘fine mese’ ma bensì ‘l nuovo e più reale metà mese’. Vogliamo dare la possibilità ai capo famiglia di onorare il suddetto " ruolo" con dignità ed onestà. Desideriamo che il nostro territorio possa tornare ad essere un ambiente di lavoro, e sviluppo, con idee innovative ed altrettanto produttive al fine di ripristinare ordine, bellezza, lavoro e quindi legalità”.