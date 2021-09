Elezioni Municipio X: chi è Alessandro Ieva, candidato del Movimento 5 Stelle

Nato a Roma nel 1978, dal 2017 è vicepresidente e assessore dell'amministrazione di Giuliana Di Pillo con deleghe all’ambiente, territorio, sicurezza e patrimonio. Alla elezioni del 3-4 ottobre corre tra i candidati presidente del X Municipio, sostenuto, oltre che dal Movimento 5 Stelle, anche da Partito Gay LGBT, Roma Ecologista, Lista Civica Virginia Raggi.

Sposato e padre di tre figli, è perito tecnico specializzato in elettronica e telecomunicazioni, per molti anni ha ricoperto ruoli all’interno dei comitati di quartiere e di coordinamento nelle associazioni ed è membro del direttivo di Anci Lazio: "In questi anni mi sono concentrato sulla riorganizzazione dei servizi sul verde e il contrasto all’abbandono dei rifiuti, alla valorizzazione del patrimonio, degli aspetti legati alla sicurezza percepita e alla sicurezza idraulica - spiega - L’attività preponderante ha riguardato la gestione delle spiagge del litorale romano in continuità al lavoro avviato dalla commissione prefettizia dovuta allo scioglimento del municipio per infiltrazioni mafiose".

"Credo fermamente nella legalità e nel rispetto delle persone e del bene comune, valori da perseguire e promuovere quotidianamente per un territorio libero dalle mafie e dall’inciviltà - chiarisce ancora Ieva - Ho deciso di continuare a mettermi a disposizione dei miei concittadini con un progetto solido. Con me c’è il mondo degli ambientalisti, dei diritti civili, degli imprenditori, operai, medici, realtà della società civile, alle mie spalle c’è un esercito pronto a combattere per tutelare e valorizzare le risorse del nostro territorio".