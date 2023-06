Più vigili nelle strade di Ostia per far fronte alla movida

La richiesta di più vigili e pattuglie da impegnare per la stagione estiva era arrivata, in Campidoglio, già un anno fa. In quell’occasione se n’era fatto interprete il presidente del municipio X Mario Falconi. Ora è il consiglio municipale che, in maniera unanime e quindi trasversale, chiede a Roma Capitale di rispondere a quella richiesta. Segnale che, evidentemente, l’esigenza non è stata soddisfatta.

L'esigenza di controlli nella stagione estiva

“È inaccettabile che ad ogni estate ci dobbiamo ritrovare con poco personale che deve affrontare tanti compiti e che addirittura alcuni vigili del Decimo Gruppo Mare vengano piuttosto mandati a fare servizi nel centro storico, come se fosse l'unica priorità” ha commentato Andrea Bozzi, capogruppo di Azione in municipio X e primo firmatario dell’atto approvato in aula.

A cosa servono più vigili

L’esigenza di maggiore sicurezza, in un territorio vasto come il X Municipio, può essere declinata in vario modo. Si va dal contrasto ai fenomeni di “abusivismo commerciale” ai controlli sulle occupazioni di suolo pubblico. Ma chiaramente, nel periodo estivo, un’esigenza molto avvertita è quella di “garantire il più possibile il rispetto della civile convivenza” si legge nell’atto. Perché l’arrivo di tanti romani, attratti dalle attività ricreative che il litorale offre in orario serale e notturno, deve essere contemperata al bisogno dei residenti di dormire sonni tranquilli.

Il regno della movida da giugno a settembre

Il presidente Falconi, per effetto del documento appena votato nel consiglio municipale, dovrà tornare dal sindaco Gualtieri ha chiedere “una maggiore pressenza di agenti di polizia locale a disposizione del Gruppo Decimo Mare” da associare alla richiesta di “maggiori risorse economiche” da assegnare al territorio. “Il Campidoglio comprenda che la movida c'è soprattutto qui, che Ostia viene invasa di bagnanti, con il proliferare della sosta selvaggia sul lungomare e nelle zone più frequentate e l'abusivismo commerciale dilagante e dunque agisca di conseguenza” ha incalzato Bozzi. Perché, da giugno a settembre, il litorale diventa protagonista della movida quanto e più del centro storico.. Di giorno con le spiagge e, di sera, con i locali diffuso sul lungomare.