Addio a Dante Smarchi, fornaio dello storico panificio di Ostia

Per decenni ha servito i clienti che considerano, il panificio Smarchi, un’istituzione di Ostia lido. Ed ora che non c’è più, sono decine i commenti di quanti ricordano, con affetto, la figura di Dante Smarchi.

“Il gigantone sempre presente tutte le notti e le mattine che viveva davanti a quei forni portando avanti con onore, dedizione ed amore il lavoro appreso da Nonno Daniele ha deciso oggi di farci questo scherzo” hanno fatto sapere i famigliari, attraverso i canali social del forno. Nessuno se l’aspettava e lui non era nemmeno uno che faceva troppi scherzi. Poche parole, tanti sorrisi ed uno sguardo pacioso”.

La triste notizia è stata diffusa nella giornata di sabato 9 luglio. “Ciao zio – si legge ancora nel post di commiato - riusciremo a sostituirti ma sicuro sarai fiero di noi per l’impegno che metteremo, e ora rilassati e trova quella pace interiore che mascheravi ma non avevi da tempo”.

I funerali, hanno reso noto i famigliari, si svolgeranno nella giornata di lunedì 11 luglio alle ore 15, nella parrocchia di San Nicola di Bari, in via Gian Carlo Passeroni 1. Sarà quella l’occasione per l’ultimo saluto ad un fornaio che ha contribuito al successo di un’attività, fondata nel 1956, e già giunta alla terza generazione.