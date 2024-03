Addio a Daniele Smarchi, il fondatore dello storico panificio di Ostia

Probabilmente, quando aveva fondato il panificio nel 1956, non pensava sarebbe diventata una vera e proprio istituzione, una tappa imperdibile per chi abita a Ostia. Nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 marzo è venuto a mancare, all’età di 95 anni, Daniele Smarchi, colui che ha dato il via ad un’attività che ancora oggi è tra le più amate e frequentate del litorale. Dalla pizza ripiena passando per la classica pizza bianca “con la mortazza”, il panificio Smarchi ha fatto, a suo modo, la storia nella zona di Stella Polare.

Si è spento Daniele Smarchi

A dare notizia del decesso sono stati i familiari tramite la pagina Facebook del bistrot Smarchi. “Non saremmo arrivati dove siamo se tu non eri questo – si legge nel post - e noi ti ricordiamo così come hai sempre portato in alto fiero quello che hai creato dal nulla. Come dicevi sempre, è un prodotto Smarchi! Orgoglioso ed innamorato del lavoro e di tutta la famiglia al lavoro. Hai fatto come Proietti, il 9 sei nato ed il 9 te ne sei andato. Arrivederci, sarai per sempre Nonno Daniele il mentore, il fondatore, la base di tutto e l’esempio da continuare a seguire”.

Tantissimi i commenti da parte di clienti e conoscenti. “Non dimenticherò mai la felicità di me bimbetto, quando capivo che prima di andare al mare si passava da Smarchi per la pizza. E ricordo che era proprio lui a farla” ha scritto Massimo. Pino ha ricordato quando “da bambino venivo a prendere il pane. Sempre a duemila, correva come un forsennato per tutto il locale (molto più grande di com’è ora) un gigante della panificazione”. “Mi conosce da quando ero nella pancia mamma e ancora oggi mi chiamava paoletta” ha invece scritto Paola.

Secondo lutto

Il panificio Smarchi era stato colpito da un altro lutto importante lo scorso luglio 2022. Si era spento Dante Smarchi, nipote proprio di Daniele. Il gigante buono del panificio, all’interno del quale aveva lavorato praticamente da sempre.