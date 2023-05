Raduno a Ostia, cambia il percorso dei bus: tutte le informazioni

Si svolgerà ad Ostia fra venerdì 5 e domenica 7 maggio 2023 il XXV raduno nazionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Per consentire l’organizzazione e il regolo svolgimento dell’evento già da martedì 2 maggio è stato modificato il servizio di alcune linee degli autobus.

Infatti la linea 062 verso Amerigo Vespucci a partire da lungomare Paolo Toscanelli devia la sua corsa in viale delle Repubbliche Marinare, corso Duca di Genova, piazzale della Posta, via Armando Armuzzi, piazza della Stazione Vecchia, via Vincenzo Vannutelli, viale Cardinal Ginnasi, piazzale della Stazione del Lido, viale Paolo Orlando, via Pietro Rosa, viale della Pineta di Ostia, via Rodolfo Grimaldi Casta, piazza Sagona, via Algajola, via delle Tartane, via della Tolda, viale Vega, piazza dei Canotti, via del Bucintoro, lungomare Duilio per poi tornare al suo classico itinerario.

Modificato anche il tragitto in direzione opposta verso Domenico Baffigo, con la variazione del percorso a partire da lungomare Dullio per passare in via delle Prore, piazza dei Canotti, viale Vega, via della Tolda, via delle Tartane, via Algajola, piazza Sagona, via Rodolfo Grimaldi Casta, viale della Pineta di Ostia, via Pietro Rosa, viale Paolo Orlando, piazzale della Stazione Vecchia, via Armando Armuzzi, piazzale della Posta, Corso Duca di Genova, viale delle Repubbliche Marinare, lungomare Paolo Toscanelli per poi riprender il normale percorso.

Da sabato 6 maggio invece sarà modificato il percorso della linea 06 sia in direzione Menippo che da piazza della Stazione del Lido si sposta in via Paolo Orlando, via Pietro Rosa, viale della Pineta di Ostia e poi normale itinerario; sia in direzione Lido Centro con deviazione da viale della Pineta di Ostia in via Pietro Rosa, viale Paolo Orlando, piazzale della Stazione del Lido.

Per queste ragioni sono temporaneamente sospese le fermate 77098, 77101, 77102, 77108, 77110, 77111, 76420 e 76525. Il regolare servizio con il ritorno al normale itinerario delle linee bus riprenderà al termine dell’evento.