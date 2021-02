Ostia, braccio di ferro sulla ciclabile a 5 Stelle. Il Ministero: "La pista è illegittima"

In una nota la Direzione per la Sicurezza Stradale del Ministero Infrastrutture e Trasporti ha ribadito, rispondendo ad una richiesta dell'associazione Labur, di aver notificato il decreto che dichiara illegittimo l'atto istitutivo della ciclabile da parte del X Municipio

Continua la telenovela sulla pista ciclabile di Ostia. La bike lane provvisoria sul lungomare, ritenuta "illegittima" dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) e non ancora rimossa anche perché lo scorso 31 gennaio è stata stata firmata in extremis una determina dirigenziale che proroga "l'istituzione provvisoria di disciplina traffico in Lungomare Paolo Toscanelli, Piazzale Magellano, Lungomare Duilio, Piazza Sirio e Lungomare Lutazio Catulo" collegata alla presenza della pista ciclabile da parte del nuovo comandante della polizia locale di Roma Capitale, è ancora al centro delle polemiche.

L'associazione Labur, il Laboratorio di urbanistica attivo sul litorale, ha scritto ancora al Mit per chiedere delucidazioni dopo l'atto di proroga di poche settimane fa. La risposta del capo di dipartimento del Ministero, Speranzina De Matteo (qui il documento), conferma la regolarità del proprio decreto con cui è stata dichiarata non a norma la pista ciclabile tanto voluta dal Movimento 5 Stelle.

Va ricordato che il Ministero, nel valutare il ricorso presentato da Labur sulla pericolosità della pista ciclabile, aveva basato il proprio decreto su due punti: "sul tratto del lungomare interessato è illegittima la regolamentazione della viabilità da parte del Municipio Roma X; il Municipio Roma X ha travalicato i limiti del proprio potere istituendo una pista ciclabile".

Un secondo documento che dà forza così a Labur che ha dato mandato di valutare "una denuncia penale e contabile nei confronti di Giuliana Di Pillo, in quanto, in qualità di presidente del Municipio Roma X, ha pieno potere decisionale ad impartire le direttive necessarie alla dirigenza, come sancito dalla Cassazione", si legge in una nota sul sito dell'associazione.

La pista ciclabile è da togliere? No, almeno non per ora. Anche perché il Movimento 5 Stelle, non ci sta, e resta convinto sulle proprie posizioni, ossia di aver agito nel giusto quando ha deciso di realizzare la pista per contrastare l'emergenza Covid così come ha più volte ribadito il consigliere comunale grillino Paolo Ferrara su Facebook: "La pista ciclabile sarà definitiva e a breve partiranno dei lavori importanti che consegneranno ai cittadini una delle piste ciclabili più lunghe e più belle del paese. Non voglio tornare sulle bugie che alcuni hanno diffuso perché è stata prorogata dalla Polizia di Roma Capitale e dalla parte politica proprio perché a norma di legge. Lavorare e proporre una fase sperimentale e temporanea è stata una idea che tutte le amministrazioni dovrebbero seguire perché questo ci ha permesso di capire come renderla migliore. Siamo orgogliosi di quello che facciamo".

Ferrara non indietreggia, anzi, rilancia: "I lavori che inizieranno prima dell'estate serviranno a rifare il tappetino colorato e la segnaletica orizzontale, a togliere i parcheggi i quali verranno recuperati in parte nella carreggiata opposta e nelle piazze del lungomare. Inoltre, posizioneremo archetti e parapedonali per renderla sicura, lavoreremo alla risoluzione degli allagamenti con nuovi pozzetti drenanti, e chiuderemo gli spazi che fanno fuoriuscire la sabbia dalle spiagge nei punti critici. Ci sarà anche la segnaletica verticale e verranno create le isole pedonali per le fermate degli autobus".

A RomaToday, Ferrara ha poi aggiunto: "L'annullamento del Mit è sulla variante non sulla delibera madre. La pista rimane dove si trova con buona pace dei detrattori che continuano a sparare sulle biciclette invece che sulla criminalità e sugli illeciti che noi stiamo combattendo da anni".