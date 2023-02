Compagni di scuola e prof si ritrovano vent’anni dopo per ricordare Valerio

La solidarietà e l’amicizia passano dal campo da calcio. A Ostia, ex compagni di scuola e professori si incontrano vent’anni dopo per ricordare l’amico scomparso nel 2003, a causa di una terribile malattia. Sono i ‘ragazzi’ del liceo classico ‘Anco Marzio’ che domenica mattina giocheranno una partita come quando erano a scuola.

A promuovere il ‘Memorial Ceccarelli’ è Fondazione Roma Litorale "Come Fondazione Roma Litorale abbiamo deciso di promuovere questo memorial per la sua ricaduta sociale, ovvero sostenere la donazione del sangue. E perché l'organizzazione rappresenta probabilmente il polo occupazionale di riferimento dell'istituto Anco Marzio”. L’appuntamento è fissato per la mattina di domenica 26 febbraio.

Come una scena del film ‘Compagni di scuola’, di Carlo Verdone, si ritrovano vent’anni dopo per ricordare Valerio, l’amico scomparso. Maglietta, scarpette e tutti in campo per correre insieme dietro a un pallone, proprio come si faceva da ragazzi. Oggi i ragazzi di vent’anni fa, di anni ne hanno 40 e tornano, insieme ai prof del liceo ‘Anco Marzio’ sul terreno da gioco per un fine nobile.

“Molti di quanti lavorano in Fondazione giocarono quell'ultimo torneo con Valerio oltre 20 anni fa. Un ringraziamento va all'Odv ""AB0 +/- Donatori Sangue & Emocomponenti - Regione Lazio" per aver a sua volta promosso questa bellissima iniziativa" hanno detto dalla Fondazione. L'appuntamento è fissato per domenica, 26 febbraio, al centro sportivo "Promontori" di Ostia, a partire dalle 11.30. Con loro ci saranno gli ex professori e anche Annamaria Vanalesti, storica preside del liceo di Ostia (dirigente scolastica dal 1993 al 2008).