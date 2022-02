A Ostia niente delegata alla legalità: Falconi chiude la porta all'assessora dei "giovani incatenati"

Niente assessorato alla legalità nella giunta del municipio X. Il presidente Mario Falconi ha deciso che la squadra di governo locale resta quella con cui ha iniziato il mandato. Ilaria Meli quindi, il nome fatto dagli eletti dei giovani democratici in municipio, resta fuori dalla giunta.

Due mesi di attesa

La notizia è stata diffusa dalla diretta interessata attraverso i propri canali social. Meli, ricercatrice in sociologia della Sapienza, collaboratrice del professor Nando Della Chiesa, ha spiegato che “avendo un contratto in essere con l’università, che non prevede l’aspettativa” ha dovuto aspettare “alcuni passaggi amministrativi” che avrebbero richiesto “più di due mesi” prima di ottenere una risposta positiva. Il via libera, arrivato ad inizio gennaio, stando alla ricostruzione di Meli sarebbe stato “tempestivamente comunicato al presidente per iscritto”. A quel punto però, erano trascorsi due mesi dall'insediamento della giunta.

L'assessora indicata dai dissidenti

Il nome di Meli era stato fatto dagli esponenti dei giovani democratici eletti in municipio, Raffaele Biondo e Margherita Welyam. I due consiglieri, arrivati ad incaternarsi davanti al palazzo del governatorato, avevano contestato le scelte operate dal presidente Falconi per comporre la propria giunta, a loro avviso troppo simile a quella dell’ex presidente Andrea Tassone, caduto a causa di una branca dell'indagine “Mondo di Mezzo”. La protesta era rientrata grazie all’intervento del sindaco Gualtieri e del segretario Enrico Letta.

La ricostruzione di Falconi

“Dopo la contestazione dei due consiglieri è intervenuto il sindaco, per cercare la mediazione – ha raccontato il presidente Falconi a Romatoday – a quel punto ho accolto a braccia aperte il nome di Meli per la giunta che sarebbe subentrata, con la delega alla cultura, alle politiche giovanili, alla trasparenza ed alla legalità, all’assessora Angela Mastrantoni. Siamo rimasti per mesi in attesa del via libera dell’università ed io sono anche andato a sollecitare il Gabinetto del Sindaco, a fine dicembre, perché venisse affrontata questa situazione: non mi sembrava etico mantenere in sospeso l’incarico di un’assessora, Mastrantoni, che intanto stava lavorando per il territorio”.

La proposta rifiutata

L’autorizzazione richiesta è arrivata, ma secondo il minisindaco troppo tardi. E così “a fine gennaio ho scritto a Meli, dichiarando la mia disponibilità ad una collaborazione al di fuori della giunta, che però non ha accettato”. La comunicazione del minisindaco non è stata accolta di buon grado dalla ricercatrice universitaria che ha definito “fumosa” la proposta di collaborazione ricevuta, e che ha puntato l’indice verso la decisone di “relegare la legalità e la trasparenza ad un incarico privo del reale valore di incidere”. Dopo un avvio complicato, segnato dalle proteste in catene dei giovani democratici e dalla rinuncia di un assessore, Falconi deve gestire ora anche questa vicenda. Con il rischio che, nel parlamentino di Ostia, torni a configurarsi una battaglia interna alla maggioranza municipale.