La lingua dei segni entra negli uffici municipali: il servizio ora è attivo anche ad Ostia

Anche il municipio X aderisce al progetto della comunicazione globale per sordi. E quindi anche chi risiede nel territorio governato da Mario Falconi, ed è sordo, dal 30 giugno 2022 può accedere ai servizi municipali senza il timore di non essere compreso.

Come funziona il servizio

La comunicazione globale per sordi è un servizio gratuito multimediale per le persone sorde residenti a Roma che, tramite una piattaforma web ed un' App dedicata possono avere accesso alle informazioni ed ai servizi garantiti dall’Urp, dallo sportello anagrafico, dalla direzione socio educativa e dai servizi sociali. Chi vi si registra, può comunicare con il personale amministrativo del municipio, ricorrendo ad sms, chat, email o a whatsapp. Gli operatori municipali si collegano alla piattaforma ed entrano in contatto con un interprete della LIS, la lingua dei segni.

Da ora anche in municipio X

Il progetto, partito nel municipio VII di Cinecittà, si è progressivamente sviluppato fino a raggiungere dieci municipi di Roma Capitale. “È un grande passo in avanti che abbiamo fatto verso la comunità dei sordi del nostro municipio, ma è solo il primo. Infatti abbiamo intenzione di proseguire su questa strada – ha commentato Margherita Welyam, vice presidente della commissione municipale pari opportunità – Si aspettava da anni, adesso tramite il servizio CGS abbiamo finalmente facilitato l'accessibilità agli sportelli del nostro municipio. I prossimi passi andranno nella direzione di garantire la fruizione piena di tanti altri servizi presenti sul Municipio”.

Soddisfazione è stata espressa anche dalla presidente di commissione Silvia Fiorucci che ha ricordato “il lungo percorso” che è stato necessario intraprendere, in occasione del quale “abbiamo potuto ascoltare la comunità dei sordi del nostro municipio e comprendere a fondo le difficoltà che vivono”. Difficoltà che ora, grazie a questo servizio, sono superate.

La vera inclusione

“Il sistema CGS agevola la comunicazione, soprattutto per le persone sorde cosiddette ‘segnanti’, che utilizzano cioè il linguaggio dei segni per comunicare” ha spiegato il dottor Luca Rotondi, presidente di Emergenza Sordi APS. Il funzionamento è elementare. I cittadini sordi, iscritti alla piattaforma, possono entrare in contatto con una persona che eroga un servizio di “video interpretariato”. In sostanza “non c’è più bisogno di presentarsi con un accompagnatore” ha sottolineato il presidente dell’Aps “ed è questa la vera inclusione”. Il servizio, che si avvale dei finanziamenti del dipartimento politiche sociali, è stato assegnato alla cooperativa sociale “segni d’integrazione” e non ha alcun costo per gli utenti.